Qué significa la frase de Séneca «el que tiene mucho desea todavía más, lo que demuestra que aún no tiene suficiente»
La psicología moderna confirma lo que Séneca ya escribió hace dos milenios
Dabiz Muñoz, chef madrileño (46 años), sobre el liderazgo en el trabajo: "La única forma de dar mejores condiciones de trabajo a tu equipo es que los negocios sean rentables"
Pocos lo saben: para qué sirven las bolas de cemento y por qué son tan importantes en las calles españolas
«El que tiene mucho desea todavía más, lo que demuestra que aún no tiene suficiente». La frase cobra todo su significado cuando se interpreta en el contexto completo del pensamiento de Séneca. El filósofo plantea qué resulta más conveniente: tener mucho o disponer de lo suficiente. Su respuesta sugiere que quien acumula grandes cantidades de bienes materiales puede continuar deseando más, mientras que quien considera que ya tiene lo necesario ha conseguido algo que no se obtiene simplemente acumulando bienes: saber cuándo es suficiente.
Ese límite es esencial en su razonamiento. Para Séneca, el problema no reside necesariamente en tener dinero o posesiones materiales. El estoicismo no defendía la pobreza como una obligación ni consideraba que todos los bienes materiales fueran perjudiciales. Lo que cuestionaba era la idea de que disponer de ellos fuese imprescindible para alcanzar una vida plena.
«El que tiene mucho desea todavía más, lo que demuestra que aún no tiene suficiente»
La filosofía que marcó la vida de Séneca fue el estoicismo, una corriente que defendía la búsqueda de la felicidad a través del control de las pasiones y la aceptación de aquello que no se puede cambiar. Sus principios también influyeron en otras grandes figuras de la antigua Roma, como el emperador Marco Aurelio. Para los estoicos, el bienestar auténtico no dependía tanto de las circunstancias externas como de la forma de interpretarlas y afrontarlas.
En este contexto, Séneca plantea una paradoja que continúa vigente en la actualidad: cuanto más se tiene, mayor puede ser el deseo de seguir acumulando. En la propia Carta 119, el filósofo advierte de que el dinero no siempre hace más rica a una persona, ya que también puede alimentar sus ganas de poseer todavía más.
Es una situación fácil de identificar en la sociedad actual, por ejemplo cuando una persona se siente satisfecha con su sueldo hasta que descubre que alguien gana más. Esto no implica que tener ambiciones sea necesariamente algo negativo. Progresar personal o profesionalmente son objetivos razonables en cualquier etapa de la vida. La reflexión de Séneca apunta, más bien, a lo que sucede cuando una persona pierde la capacidad de poner límites a sus deseos.
En otro pasaje de la carta, el filósofo profundiza en esta idea: lo suficiente nunca es demasiado poco, mientras que lo insuficiente nunca llega a ser demasiado. Su planteamiento invita a diferenciar entre las necesidades auténticas y aquellos deseos que nacen del lujo, la comparación con los demás o la costumbre de querer siempre algo nuevo.
El filósofo reflexionó en numerosas ocasiones sobre el vínculo entre el dinero, la felicidad y las necesidades humanas en sus «Cartas morales a Lucilio». Para el estoicismo, la riqueza no consiste en acumular posesiones, sino en aprender a controlar los deseos. Esta perspectiva permite valorar lo esencial, reducir la insatisfacción y construir una vida más equilibrada, sin depender constantemente de lo material.
Las mejores frases de Séneca
- «Importa mucho más lo que tú pienses de ti mismo que lo que otros piensen de ti»
- «No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas»
- «La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy»
- «No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea»
- «La vida es larga si sabes aprovecharla»
- «El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo»
- «El tiempo es un río que arrastra rápidamente todo lo que nace y desaparece»
- «No hay viento favorable para el que no sabe dónde va»
- «La felicidad no mira dónde nace, sino adónde puede llegar»
- «La recompensa de una buena acción es haberla hecho»
- «No recibimos una vida corta, sino que nosotros la acortamos»
- «Necesitamos la vida entera para aprender a vivir, y también para aprender a morir»
- «Decir lo que sentimos. Sentir lo que decimos. Concordar las palabras con la vida»
- «Para ser feliz hay que vivir en guerra con las propias pasiones y en paz con las de los demás»
- «Admira a quien lo intenta, aunque fracase»
- «El arrepentimiento es el remordimiento aceptado»
- «Una buena conciencia no teme a ningún testigo»
- «El destino conduce a quien lo acepta, y arrastra al que rehúsa admitirlo»
- «Compra sólo lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro»
- «Muchas veces es valor el conservar la vida»
- «Cuando un velero no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento es el adecuado»
- «El que no quiere vivir sino entre justos, que viva en el desierto»
- «La tristeza, aunque esté siempre justificada, muchas veces sólo es pereza»
- «Contra la ira, dilación»
- «El alma noble posee la gran cualidad de apasionarse por las cosas honestas»
- «La esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo»
- «Lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida»
- «El que siempre busca grandezas, alguna vez la encuentra»