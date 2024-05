Hoy 4 de mayo se celebra el día de Star Wars

Hoy lunes 4 de mayo se celebra el día de Star Wars. El motivo por el cual se celebra este día es un juego de palabras en inglés, dónde la famosa frase «Que la fuerza te acompañe» que en inglés se dice: «May the force be with you» se pronuncia muy parecido a «May the 4th».

Por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars debido a un juego de palabras ingenioso basado en una frase icónica de la saga. La frase «May the Force be with you» («Que la Fuerza te acompañe», en español) es una de las más reconocidas y queridas por los fanáticos de Star Wars. La similitud fonética entre «May the 4th» (4 de mayo en inglés) y la frase «May the Force» ha llevado a que los fanáticos de la franquicia adopten el 4 de mayo como su día especial para celebrar todo lo relacionado con Star Wars.

La primera vez que se utilizó esta referencia al 4 de mayo como Día de Star Wars se remonta a la década de 1970, poco después del estreno de la primera película de la saga, Star Wars: Episode IV – A New Hope. Los fanáticos comenzaron a usar la frase «May the 4th Be With You» como un juego de palabras para celebrar la saga y compartir su amor por ella.

Con el tiempo, la celebración se ha vuelto más oficial y extendida, con eventos especiales, promociones, maratones de películas, convenciones y actividades organizadas en todo el mundo para conmemorar este día. Es una ocasión para que los fanáticos se reúnan, compartan su entusiasmo por Star Wars, se disfracen de sus personajes favoritos y celebren la rica mitología y el impacto cultural duradero de la franquicia.