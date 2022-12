El hotel español elegido por la revista ‘The Times’ como uno de los mejores para una escapada

En España hay miles de hoteles de diferentes tipos, idóneos también para diferentes tipos de turismo en función de su ubicación, servicios o calidad, pero todos ellos con algo interesante que siempre merece la pena descubrir. Hoy te mostramos el hotel de España que ha sido elegido por el periódico británico The Times como uno de los mejores del mundo para una escapada en cualquier momento del año… ¡no te lo pierdas!.

The Times es uno de los periódicos más prestigiosos de todo el mundo, un diario británico cuya primera publicación fue en el año 1785 y que no ha dejado de publicarse diariamente en estos más de 230 años de historia.

La Bobadilla a Royal Hideaway Hotel, ideal para una escapada

Según un artículo de The Times, La Bobadilla a Royal Hideway Hotel, ubicado en la provincia de Granada, es el mejor hotel de España para hacer una escapada, honor que no se puede discutir ya que es un hotel espectacular ubicado en un entorno natural increíble, rodeado de vegetación, en plena naturaleza. Si quieres hacer una escapada rural para olvidarte de la gran ciudad, sin duda éste es el hotel perfecto para ello, ya sea en solitario, en pareja, en familia, etc.

Este hotel cuenta con unas de las mejores instalaciones hoteleras de la provincia de Granada, y además de ofrecerte lo habitual en un hotel te ofrecen también actividades tan interesantes y atractivas como rutas a caballo, rutas en bicicleta, marcha nórdica o baños de bosque. Definitivamente es un lugar para perderse y disfrutar a pleno pulmón de un entorno natural único que te cautivará desde el primer segundo.

Propiedad de la cadena Royal Hideaway, es un referente en nuestro país y a nivel internacional en lo que a este tipo de hoteles se refiere, en entornos rurales para proporcionar al huésped una experiencia de relax y naturaleza que no olvidará. Además, ahora es la época del año ideal para visitarlo, con los colores rojos, naranjas y amarillos típicos de estas fechas y que tanto es pueden apreciar en la vegetación que lo rodea, dejando un paisaje increíble que sin duda merece la pena disfrutar en persona.

Ubicado en plena Sierra de Loja, en La Bobadilla se crea un ambiente cálido y acogedor para que cualquier huésped se sienta incluso mejor que en su propia casa. Aunque pienses que el frío puede ser un problema en esta época del año, hay habitaciones que cuentan con chimenea, incluida la suite llamada Federico García Lorca, un lugar de esos en los que alojarse es una experiencia para todos los sentidos.