El pueblo español que ha enamorado a ‘The Times’

Muchos son los pueblos de España que están llenos de encanto y que nos permiten disfrutar al máximo de una escapada de fin de semana o también de poder pasar unas vacaciones. Pueblos que en algunos casos incluso son valorados por la prensa extranjera. Hace poco era el periódico británico The Times el que valoraba y recomendaba los mejores pueblos de España para visitar en verano y ahora es el periódico de Nueva York, ‘The New York Times’ el que nos aconseja no dejar de visitar el siguiente pueblo que les ha enamorado.

El pueblo que ha enamorado a ‘The Times’

España es un país que atrae mucho a turistas extranjeros, y un destino en el que se fijan también mucho los medios internacionales. En este sentido uno de los periódicos de cabecera en la ciudad de Nueva York, el ‘Times’, recomienda a sus lectores el encanto que tiene el pueblo de Sitges (Barcelona).

Desde su edición digital, el periódico desgrana todas las cosas que destacan en Sitges al que define además como el «pueblo costero que te llama una y otra vez», por lo que aseguran que desde que lo conoces, no puedes dejar de visitarlo. Por otro lado, hace hincapié en sus 17 playas que siempre se llenan de gente pero que a la vez, haya sido capaz de «conservar su encanto tranquilo» a la vez que «atemporal».

El pueblo de Sitges es también uno de los destinos que se recomiendan en el citado periódico estadounidenses por su riqueza en edificios de estilo modernista, con obras de Antonio Gaudí como las Bodegas Güell y también resalta museos como el museo Cau Ferrat , que en su día fue taller de Santiago Rusiñol, uno de los pintores impresionistas más queridos de España, y palacios como el Palau de Maricel , la casa que perteneció al industrial estadounidense Charles Deering, heredero de la International Harvester Company y Patrono de Rusiñol.

Las pequeñas «callejuelas» de Sitges por las que perderse, los restaurantes a pie de playa y los chiringuitos así como la playa de la Fragata a la que recomienda si deseas hacer deporte, así como la de San Sebastiá, la de Bassa o la de Rotonda, son también cosas que no te puedes perder de Sitges según este periódico que además resalta el que sea uno de los pueblos más abiertos a todo el mundo gracias a su sentimiento de «inclusión e igualitarismo».

Siendo uno de los municipios de Cataluña con mayor número de banderas azules para sus playas, Sitges pertenece al Garraf y está a tan solo 40 minutos de Barcelona. Junto a todo lo señalado además destaca además su puerto y paseo marítimo, su iglesia y también celebraciones como el Carnaval de Sitges, quizás el más famoso de Cataluña.