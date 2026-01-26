Hay un país que tiene más bares por habitante que ningún otro en el mundo: supera a todos los países de Europa juntos

Ningún otro país del mundo tiene más bares por habitante que éste, supera a todos los países de Europa juntos. Los datos pueden hacernos ver que estamos ante una peculiaridad que dice mucho de este rincón del planeta. Aunque las costumbres cambian y después de lo vivido, quizás no somos tan amantes de ir al bar cada día, es casi una necesidad que cuida cuerpo y mente de una forma que quizás no sabíamos.

La sociabilización, hablar con las personas y disfrutar de unos minutos de tranquilidad, viviendo el momento, es algo esencial, en estos tiempos que tenemos por delante. Puede llegar a ser la antesala de algo más, de un cambio de tendencia especial o simplemente de un importante detalle del día a día que nos beneficia. Salir a pasear y pasar por el bar en busca de un café o un té. Acabar una jornada laboral y celebrar un triunfo con una cerveza y una tapa, o, simplemente desconectar un poco del día a día con un elemento esencial para nosotros, convierte a los bares en algo imprescindible.

Supera a todos los países de Europa juntos

Salir de España y viajar por Europa nos hace sentirnos de lo más afortunados. Vivimos unos tiempos en los que cada detalle cuenta y eso quiere decir que tendremos que estar muy pendientes de una serie de elementos que quizás no tenemos fuera de casa.

Las tardes en casa son algo recurrente en Europa que cena a las 6, mientras que aquí en España, la jornada laboral termina a las 8 para muchos o incluso más tarde, por lo que, la cena se produce a una hora que para muchos de ellos representa la época de sueño profundo.

Tampoco son de salir de comer o a cenar, en países en los que prefieren reunirse en casa y evitar de esta manera desplazarse. Es otra forma de pensar, aquí somos más de salir al aire libre, a las terrazas y a los bares a disfrutar de amigos y familiares.

Algo que quizás nos acabará sorprendiendo o se convertirá en la antesala de algo más. De un destacado cambio de ciclo que vemos al pasear por un mundo, o por una Europa con unos horarios y costumbres diferentes, no es de extrañar que seamos un país de bares.

Tiene más bares por habitante que cualquier país del mundo

Cualquier país del mundo se queda atrás ante la llegada de una España que tiene más bares por habitante que ningún otro. Casi cada pueblo, grande o pequeño, dispone de este lugar en el que se reunirán sus habitantes de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Desde el blog de Pizzbur se hacen eco de un reciente estudio que nos sitúa a la cabeza mundial en cuanto al número de bares se refiere: «Un estudio de la consultora Nielsen confirma que España es el país con más densidad mundial de bares ya que cuenta con 260.000 establecimientos, uno cada 175 personas. Es decir, somos el sitio del mundo donde más bares hay. De esa gran cifra más de la mitad son tradicionales por contar con más de 15 años de antigüedad media. Los datos prevén que el número de aperturas siga creciendo durante este año al igual que lo hizo el paso, con una subida del 3,6 %. Según los directivos de la consultora, «después de siete años se abren bares por primera vez». Así, superamos a países como Reino Unido, Francia o Italia. El sector de la hostelería es esencial para la economía española y se está viendo que los nuevos establecimientos apuestan por locales innovadores que invitan al consumo en diferentes momentos del día, no sólo nocturnos».

Siguiendo con la misma explicación: «También exponen que la cerveza supone más del 56% del crecimiento de la hostelería diurna. Por otra parte, dicen que el consumidor busca locales temáticos, sofisticados, organizados, de bajo coste y nuevos conceptos de restauración con la tecnología como aliada. Si nos referimos al gasto mensual del ocio nocturno, los españoles gastan 67 euros cuando en 2009 casi se alcanzaban los 100 euros».

Por lo que, tenemos la suerte de descubrir lo mejor de unos establecimientos que son imprescindibles para nuestro modo de vivir. Disfrutamos de deliciosas tapas y comidas rápidas, esa tortilla de patatas que en forma de pincho debería ser un símbolo nacional, pero también el café del mañana servido en vaso de cristal como si estuviéramos en casa.

Los bares son imprescindibles y deben recibir este homenaje de trabajar contra viento y marea siempre disponibles para convertir nuestro país en uno de los que más establecimientos de este tipo dispone. Siendo un auténtico privilegio en todos los sentidos.