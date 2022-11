Hámster ruso: qué es y cuáles son sus características

Si bien el hámster es una mascota habitual en diferentes partes del mundo, es indispensable saber que no existe una única variedad de estos animales, sino que nos encontramos con ejemplares de diversas características. Siendo uno de los más populares, en esta ocasión vamos a repasar cómo es el hámster ruso o de Rusia.

Esta especie proviene del territorio asiático, de países como la misma Rusia y Kazajistán, uno de sus vecinos, resultando una opción común como animal doméstico en la zona. En España podemos hacernos con esta mascota, así que es imprescindible saber su comportamiento y cuidados.

Características del hámster ruso

Para comer es mejor darle pienso específico para este tipo de hámster, además de verduras, frutas y vegetales crudos, frutos secos y semillas, pero mejor pregunta a la tienda de animales o veterinario.

Lo normal es tener a este roedor en un terrario. Pues si se deja en una jaula pueden acabar mordiendo los barrotes. También está bien dejarle una rueda para que se lo pase bien, pues suelen ser muy activos en este sentido, y especialmente por la noche cuando suelen estar despiertos.

Tienen un apareamiento natural que suele darse entre los meses de abril y septiembre. La hembra está en celo cada varios días y suele quedarse quieta y con la zona genital en espera durante este tiempo. Su periodo de gestación va desde los dieciocho días hasta los veintiuno, y el número de crías por parto suele ser de cuatro a ocho y pueden llegar hasta doce.

Es más bien pequeño, de aproximadamente 10 centímetros de largo, y pesa entre 35 y 50 gramos. Tiene una cola corta y su cuerpo es rechoncho, por lo que suele ser agradable al tacto para los seres humanos.

Hay tonos café, gris y blanco, y la mayoría poseen una línea negra en el dorso y alguna que otra mancha negra, mientras que su vientre tiende al color blanco, siendo posibles decenas de combinaciones entre estos tonos.

Si se intenta diferenciar a un ejemplo macho de uno hembra, habrá que revisar la distancia entre el ano y la vulva. Ellos los tienen más separados, y presentan testículos llamativos, mientras que ellas los tienen más cercanos.

Conducta del rodeor

Es un animal extremadamente sociable, aunque no es recomendable que convivan ejemplares de un mismo sexo. Son territoriales con los de su especie, y es probable que se ataquen de forma mutua hasta que alguno muera.

Como todo roedor, son más activos por las noches, aunque eso no significa que sólo duerman en horario diurno. Tienen la costumbre de hibernar, así que no te preocupes si en invierno, no sale de su nido pasado un par de días.

Si vas a adoptar uno, es importante que averigües también sobre sus necesidades en cuanto a comida y agua, además de ofrecerle un hábitat adecuado y estar pendiente de potenciales problemas de salud de la especie.