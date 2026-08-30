La frase de Oscar Wilde, poeta irlandés, sobre el rencor: «Perdona siempre a tus enemigos; nada los molesta más»

Perdonar a quien nos ha hecho daño suele asociarse con la generosidad, la empatía o incluso la necesidad de cerrar una herida. Oscar Wilde, sin embargo, convirtió esa idea en una de sus frases más mordaces. «Perdona siempre a tus enemigos; nada les molesta tanto». La frase plantea una contradicción muy propia del escritor irlandés, ya que aquello que normalmente se presenta como un acto de bondad puede convertirse también en la forma más elegante de quitarle poder a quien pretende hacernos daño.

El poder de no responder

La frase juega con una idea sencilla pero poderosa, ya que quien guarda rencor continúa emocionalmente vinculado a la persona que le ha hecho daño. Mientras existe resentimiento, el conflicto sigue ocupando espacio en nuestra vida. El perdón, entendido como la decisión de dejar de alimentar esa hostilidad, permite romper ese vínculo y recuperar el control sobre las propias emociones.

Wilde introduce además su característico sentido del humor. No presenta el perdón únicamente como una virtud moral, sino como una respuesta capaz de desconcertar al adversario. Si alguien espera provocar enfado, venganza o sufrimiento y recibe indiferencia o serenidad, pierde precisamente aquello que buscaba, que era una reacción emocional.

Perdonar no significa olvidar

Para Wilde, perdonar no implica necesariamente olvidar lo sucedido, justificar una conducta dañina o permitir que vuelva a repetirse. Puede significar simplemente dejar de invertir energía emocional en aquello que ya ocurrió.

La psicología también ha estudiado el papel del perdón en el bienestar y las relaciones interpersonales. La investigación distingue entre perdonar y reconciliarse, ya que una persona puede abandonar el resentimiento sin tener que recuperar una relación que considera perjudicial. Esta diferencia resulta fundamental porque convierte el perdón en una decisión personal y no necesariamente en una obligación de volver a confiar.

Perdonar para que el otro se moleste parece una contradicción, y precisamente por eso funciona como aforismo. Más allá de su autoría, la frase plantea una reflexión que sigue teniendo fuerza, ya que cuando dejamos de alimentar y seguir un conflicto, la persona que pretendía hacernos daño pierde parte de su capacidad para controlar cómo nos sentimos. Y quizá esa sea una de las formas más inteligentes de dejar atrás el rencor.