La psicología dice que las personas que desean el mal ajeno no son malas, en realidad lo hacen como mecanismo de defensa

Los expertos en psicología llevan años intentando entender la conducta humana de las personas que desean el mal ajeno a otras. Esta es una costumbre muy usual de muchos ciudadanos y por ello los encargados de estudiar estos hábitos han estudiado estos comportamientos, llegando a una conclusión: no son malas personas, lo hacen simplemente como un mecanismo de defensa, por la comparación social o por un sentimiento de justicia. Consulta en este artículo todo lo que dice la psicología sobre las personas que desean el mal ajeno.

¿Por qué hay personas que desean el mal ajeno? La sensación de querer el mal ajeno o sentir satisfacción cuando alguien fracasa está intrínseca a muchas personas en el planeta Tierra. Por ello, los expertos en psicología llevan décadas intentando descifrar esta conducta humana que puede ser uno de los peores defectos que puede tener un individuo. Ahora, expertos en la materia, han llegado a la conclusión que no lo hacen por ser malas personas: es un simple mecanismo de autodefensa.

Schadenfreude, así es como llaman en psicología a esta reacción de muchos humanos que disfrutan del mal ajeno y tienen una satisfacción cuando a alguien le va mal en la vida. Lo que todos conocemos por ser malas personas, los grandes estudiosos de la conducta humana han dejado claro que es una reacción de estas personas para defenderse ante lo desconocido, compararse o tener un sentimiento de justicia ante alguien que ha obrado mal y estabas esperando que llegara el famoso karma. Y lo han demostrado en varios estudios publicados durante los últimos años.

La psicología y las personas que desean el mal ajeno

Así que la psicología ha dejado claro que esta devoción por el mal ajeno aparece como mecanismo de defensa ante la falta de autoestima, inseguridades y a la mala gestión de las emociones por parte de la persona que siente este Schadenfreude cuando al vecino le va mal en la vida. Es decir, una person que tenga una vida plena nunca tendrá satisfacción por ver a alguien caer, mientras que alguien con rencor posiblemente desee que a todos les vaya igual de mal.

Expertos en psicología también han dejado por escrito en otros estudios que este sentimiento no nace de la maldad, sino que ayuda a gestionar las emociones de estas personas. Uno de los objetivos que buscan con este placer es el de la justicia y ahí aparece la famosa frase del karma cuando alguien que se lo ha buscado sufre una mala noticia. Otro de los motivos importantes por el que uno se puede alegrar del mal ajeno es la comparación social y el clásico «mal de muchos, consuelo de tontos».

La psicología también deja claro que esta reacción puede llegar como una protección de la autoestima en personas que se pueden sentir inferiores. Los psicólogos también han informado que esto es completamente normal, mientras que no aparezcan deseos de querer el mal ajeno hacia las personas que han tenido una gran noticia… y a ti no te ha sentado del todo bien. Sea por el motivo que sea. Así que la psicología dice que este sentimiento de mal ajeno se puede producir por estos casos:

Protección del ego y el mecanismo de defensa.

Comparación social.

Búsqueda de la justicia

Y ojo, que si realmente quieres el mal ajeno de la persona que no te ha hecho nada, los psicólogos dicen que sí que podrías llegar a ser una mala persona.