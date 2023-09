Los expertos hablan: estos son los hábitos que debemos de cumplir si queremos que nuestra vida mejore

¿Qué haces después de terminar tu jornada laboral? ¿Te relajas en el sofá, ves una serie, lees un libro, sales a hacer deporte o te dedicas a aprender algo nuevo? La forma en que aprovechas tu tiempo libre puede tener un gran impacto en tu desarrollo personal y profesional. Es importante entonces dejarse aconsejar por lo que dice un famoso experto y descubrir los hábitos que debemos de cumplir si queremos que nuestra vida mejore.

Hábitos a cumplir si queremos que nuestra vida mejore

James Clear es el autor del best-seller «Hábitos Atómicos», un libro que te enseña cómo crear hábitos buenos y eliminar hábitos malos, basándose en la ciencia del comportamiento humano. Clear se inspiró en la obra de Anders Ericsson, el mayor experto del mundo en rendimiento humano, quien falleció en junio de 2020.

Clear sostiene que los hábitos son el resultado de cuatro pasos: señal, deseo, respuesta y recompensa. Para crear un hábito bueno, hay que hacer que estos cuatro pasos sean evidentes, atractivos, fáciles y satisfactorios. Para eliminar un hábito malo, hay que hacer lo contrario: hacer que los cuatro pasos sean invisibles, desagradables, difíciles e insatisfactorios.

Pero tal y como se señala en El Economista, los hábitos no solo se forman durante el día, sino también después del trabajo. La forma en que aprovechas tu tiempo libre puede tener un gran impacto en tu desarrollo personal y profesional. «Las cosas que haces en casa, las llevas al trabajo cada día». «Todo está conectado», explica este experto.

Por eso, Clear recomienda seguir estos tres hábitos después del trabajo para mejorar tu vida:

Asigna espacios de tu casa para actividades concretas

No trabajes en la cama, dice Clear. Así confundes a tu cerebro sobre qué hacer ahí. Mejor crea “zonas” para cada cosa. Por ejemplo, si quieres leer más, elige un lugar sin pantalla. Así te será más fácil empezar y seguir.

Reduce el uso de pantallas para evitar distracciones:

El móvil puede afectar tu rendimiento profesional. “Lo que haces en casa influye en tu trabajo”, dice Clear. Para usar menos el móvil, pon horarios, quita notificaciones y no lo dejes cerca de la cama. Así evitarás tentaciones y dificultades.

Cuida lo básico: Dormir, comer y hacer ejercicio:

Para triunfar en el trabajo, no descuides lo esencial. Duerme bien, come sano y haz deporte. Parece obvio, pero muchos no lo hacen. Haz “cambios pequeños”, como comer más fruta o caminar un poco, para mejorar tus hábitos y tu salud, dice el experto. Así te sentirás mejor y más motivado.