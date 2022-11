Beyond Luxury Awards son los premios que reconocen lo mejor de este tipo de establecimientos. Estos son los TOP 5 de los mejores hoteles de lujo del año de la Península Ibérica. Es decir, los mejores en España y Portugal en sus 18 categorías de premios.

El acto tuvo lugar en el Hotel Finca Cortesín de Marbella, el que fuera premiado como Mejor Hotel del Año en la primera edición de los premios el pasado año, y que además repitió este galardón al volver a ser escogido como Best Luxury Hotel of the Year in Spain 2022.

Cuáles son los mejores hoteles de lujo del año

El más destacado es el Hotel Finca Cortesín, entre Marbella y Sotogrande, posee spa, piscina y muchos más encantos.

El Palace Barcelona se alzó con el galardón en tres categorías, Best Happenings, Best Pet Friendly Hotel y Best Web & Social Media, y el Majestic Hotel & Spa Barcelona fue premiado como Best Delicious Breakfast y Best Hotel Terrace, mientras que su director, Pascal Billard, se erigió con Best Hotelier of the Year.

En otras categorías, Serras Barcelona se impuso en dos categorías, Best Luxury Hotel Boutique y Best Luxury Urban Hotel, y Marbella Club fue premiado como Best Interior Design y Best Luxury Beach Hotel, y The St. Regis Mardavall Mallorca Resort, distinguido como Best Luxury Resort Hotel y Best Room with View.

El listado de ganadores lo completan Monument Hotel, con Martín Berasategui a los fogones, como Best Gastronomic Restaurant, Four Seasons Hotel Madrid como Best Hotel Suite y Hotel Bahía del Duque como Best Hotel Wellness Experience.

En cuanto a los mejores profesionales, Friedrich Von Schönburg, director general de El Palace Barcelona hasta que el pasado mes de agosto, recibió la Mención de Honor a la Excelencia de la organización por su impecable trabajo.

Lista completa

Best Luxury Hotel of the Year in Spain – Hotel Finca Cortesín

Best Luxury Hotel of the Year in Portugal – The One Palácio da Anunciada

Best Luxury Boutique Hotel – Serras Barcelona

Best Delicious Breakfast – Majestic Hotel & Spa Barcelona

Best Gastronomic Restaurant – Monument Hotel

Best Happenings – El Palace Barcelona

Best Hotel Suite – Four Seasons Hotel Madrid

Best Hotel Terrace – Majestic Hotel & Spa Barcelona

Best Hotel Wellness Experience – Hotel Bahía del Duque

Best Interior Design – Marbella Club

Best Luxury Beach Hotel – Marbella Club

Best Luxury Resort Hotel – The St. Regis Mardavall Mallorca Resort

Best Luxury Urban Hotel – Serras Barcelona

Best Pet Friendly Hotel – El Palace Barcelona

Best Room with View – The St. Regis Mardavall Mallorca Resort

Best Swimming Pool – Hotel Finca Cortesín

Best Web & Social Media – El Palace Barcelona

Best Hotelier of the Year – Pascal Billard, Majestic Hotel & Spa Barcelona

En 2023 los premios se celebrarán en The St. Regis Mardavall Mallorca Resort, un resort de lujo de referencia en la isla.