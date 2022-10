Sierra Blanca vende por 15 millones la primera villa de Karl Lagerfeld con spa, piscina de 150 m2 y cine

La promotora española Sierra Blanca Estates, especializada en residencial de lujo en la Costa del Sol, ha vendido por unos 15 millones de euros la primera villa de Karl Lagerfeld, situada en la Milla de Oro de Marbella. La exclusiva vivienda estará lista en el tercer trimestre de 2024 y contará con 1.000 m2 distribuidos en cuatro plantas -sótano, planta principal, segunda planta y azotea- erguida sobre una parcela de 1.430 m2. Además, la villa dispondrá de jardín, una piscina exterior de 150 m2, un spa, una sala de cine y un garaje-museo, donde los coches de alta gama se exhibirán.

En concreto, un acaudalado holandés se ha hecho con una de las cinco villas diseñadas por el estudio de moda Karl Lagerfeld, que han despertado un gran interés a nivel internacional. Según explica a OKDIARIO Carlos Rodríguez, CEO de Sierra Blanca, «hay una lista de unos diez clientes reales, que han hecho otras inversiones con nosotros y que están interesados en comprar». De hecho, alguno de ellos ha acudido este jueves al evento de presentación del proyecto en Marbella.

En cuanto a las cuatro villas restantes, se espera que se vendan por un precio «similar o incluso mayor debido al enorme interés internacional que ha despertado el primer proyecto residencial firmado por la marca Karl Lagerfeld en el mundo», explica el directivo de la firma marbellí.

El proyecto desarrollado por Sierra Blanca y el estudio de arquitectura The One Atelier se levantará sobre una parcela de más de 9.000 m2 situada en la Milla de Oro de Marbella, cerca de la promoción EPIC Marbella by Fendi Casa también promovida por la firma.

Las cinco joyas residenciales compartirán características similares, pero su arquitectura será única e individual. En ellas se utilizará la madera y un material cerámico sintético reflectante, acabado con polvo de oro blanco, para crear un efecto pulido que las dotará de un diseño moderno.

Las villas formarán un complejo residencial completamente integrado en el paisaje natural. Con superficies que oscilan entre los 1.000 y los 1.300 m2. Todas contarán con cuatro niveles plantas, una piscina, un jardín privado, un spa, una sala de cine y amplias habitaciones. La planta baja de cada vivienda será transparente con el objetivo de eliminar los límites visuales entre el interior y la zona natural circundante. El espacio estará acabado con suelo de terrazo blanco y negro.

El paisaje desempeñará un papel muy relevante para la promoción, que contará con vistas al mar y estará rodeada de vegetación. Además, las cinco villas disfrutarán de una privacidad casi total, pero también de zonas comunes como una hoguera al aire libre, zonas para el retiro y la meditación y espacios para comer.

El proyecto también tiene planificada la construcción de más de dos kilómetros de carril para bicicletas que conectará el emplazamiento de las villas con el mar con el objetivo de fomentar la movilidad alternativa en las zonas más exclusivas de Marbella.

Para concluir, Carlos Rodríguez destaca: «Nunca antes habíamos iniciado un proceso de venta de villas bajo la perspectiva de comercializar mucho más que una casa singular, hablamos de un proyecto original, de una experiencia de marca, de cinco joyas de la arquitectura residencial con autoría propia”. Todas la compañías implicadas en el proyecto aseguran que «estas villas establecerán un nuevo paradigma residencial de lujo centrado en la circularidad y la naturaleza, manteniendo los pilares de un estilo de vida premium».