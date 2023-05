Los hurtos en los supermercados están a la orden del día, hasta el punto de que la propias cadenas ya cuentan con estas pérdidas en sus cuentas cada ejercicio. Ahora bien, esto no quiere decir que no hagan nada para acabar con este problema. Es más, cada vez hay más productos en los supermercados con sistemas antirrobo como medida disuasoria. Sin embargo, los ladrones consiguen ingeniárselas y, según un estudio elaborado por STC Nedap a partir de los datos de más de 10.000 tiendas, estos son los productos que más se roban en España.

Con base en este estudio, la alimentación representa el 40% de los hurtos en los supermercados de nuestro país. Aunque estos pequeños robos han existido siempre, la subida de precios por la inflación ha provocado que el número de hurtos haya aumentado de forma significativa en los últimos años.

«Si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que el hurto no es inherente en particular a nadie. Hurtan los jóvenes, los adultos y los mayores, sin diferencia de sexo ni siquiera de condición económica. Los hurtos se cometen a partes iguales entre clientes habituales y ladrones profesionales, aunque la motivación es diferente», asegura Salvador Cañones, socio-director de STC, según recoge ‘Business Insider’.

Y añade: «Las cadenas de alimentación que trabajan con nosotros buscan precisamente esto, por un lado, ayudar al cliente honrado a no caer en la tentación de buscar un descuento, y por otro, invitar al ladrón profesional a desplazarse a otro establecimiento no protegido o simplemente protegido con otras soluciones menos eficaces que las que ofrecemos. No olvidemos que el hurto, al igual que la energía, no desaparece. Simplemente, va a otro lado».

Los productos que más se roban en España

Para llevar a cabo el estudio, se han recogido datos de más de 10.000 establecimientos de más de 60 cadenas de supermercados. El TOP 5 de los productos más robados es el siguiente: ibéricos, licores, productos para el afeitado, atún y vinos.

Aunque en cada comunidad autónoma los ladrones tienen predilección por un producto concreto, existe un denominador común en todas las regiones de España: los productos gourmet y la carnicería selecta.

Si observamos el mapa publicado por STC Nedap, vemos cómo en Galicia, Asturias y el País Vasco el producto que más se roba es el pulpo. Mientras, en La Rioja y Murcia es el chocolate y el aceite, respectivamente. En cuanto a la Comunidad de Madrid, el producto que más se llevan los ladrones sin pasar por caja son los helados.