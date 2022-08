Uno de los alimentos o platos a los que nadie suele resistirse son las pizzas. Especialmente para cenar y además mientras vemos un partido o también, cuando nos reunimos con nuestros amigos, pero al tomarlas por la noche, las consecuencias vienen después. ¿Cuántas veces te has comido una pizza y al poco rato has notado que tenías sed? Mucho peor si como decimos, la comes de noche ya que es posible que te despiertes varias veces con ganas de beber agua, pero ¿a qué se debe esto? Descubre ahora el motivo por el que te entra sed después de comer pizza.

Por qué tienes sed después de comer pizza

¿Cuánto extrañaste una buena pizza con amigos durante las vacaciones de verano? Seguramente te habrás dado el gusto de comerlas en pareja o con tu familia, pero si lo has hecho de noche, seguro que no habrás pegado ni ojo y no sólo por la calor, sino también porque esa pizza que estaba tan buena te ha acabado pasando factura con unas intensas ganas de beber agua.

La profunda sensación de sed después de comer una pizza es perfectamente normal y depende de varios factores diferentes. En primer lugar se debe a la mala fermentación de la masa : la mezcla de harinas utilizadas para la pizza, junto con la levadura, debe crecer durante unas 72 horas, tiempo en el que las enzimas actúan para transformar los azúcares complejos en azúcares simples ( aquí algunos consejos sobre cómo conservar mejor la masa de pizza ).

Continuarán este proceso de transformación en nuestro estómago y para ello necesitarán agua: de ahí una primera explicación a la molesta necesidad de tragar grandes vasos de agua durante la noche.

Además, hay que tener en cuenta la cantidad de sodio presente en los ingredientes de la pizza: el tomate se sazona con sal, así como la mozzarella o para las pizzas más condimentadas como la capricciosa encontramos aceitunas o jamón cocido. Incluso en España encontramos la pizza de jamón serrano, que nada más morderla, se nota lo salada que puede llegar a ser.

Cómo evitar tener sed después de comer pizza

El consejo es acompañar nuestra pizza con una ración de verduras , o elegir directamente una vegetariana: calabacines, berenjenas y pimientos, de hecho, son ricos en potasio, capaces de contrarrestar la acumulación de exceso de sodio y así limitar la sensación de sed.

También es bueno evitar la cerveza o las colas que solo aumentan la boca seca y estimulan el cerebro para rehidratarse. Por último, siempre se recomienda elegir pizzas de levadura larga, para que la masa sea inmediatamente más digerible.