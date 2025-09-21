La estafa de la SIM: esto es lo que debes hacer para no caer en la trampa en la que todos pican

Con el constante avance de la tecnología y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad cibernética, los ciberdelincuentes también están mejorando la calidad de sus fraudes y desarrollando nuevas tácticas para comprometer los dispositivos de los usuarios. Recientemente, la empresa de seguridad informática ESET ha emitido una advertencia sobre una nueva variante de la estafa de la SIM, una técnica utilizada por los delincuentes para obtener un duplicado de la tarjeta SIM de un teléfono móvil ajeno y así usurpar la identidad del propietario.

A pesar de los avances en la tecnología de las tarjetas SIM virtuales, como las eSIM, que están integradas directamente en el dispositivo, los ciberdelincuentes todavía encuentran formas de hackear los equipos, según señala ESET.

En qué consiste la estafa de la SIM

Los ciberdelincuentes inician su ataque mediante tácticas de ingeniería social, phishing y otros métodos engañosos para penetrar en las cuentas de sus víctimas y obtener el código QR necesario para activar la eSIM en sus propios dispositivos. Esto les permite secuestrar el número de teléfono de la víctima.

Una vez que han tomado control de la cuenta de la víctima, les resulta más fácil obtener códigos de acceso y autenticación de dos factores para diversos servicios, incluyendo banca y mensajería, lo que amplía las oportunidades para llevar a cabo más estafas.

Convertirse en víctima de la conocida como estafa de la SIM puede tener graves implicaciones para la seguridad y privacidad de los usuarios. El robo de identidad digital puede resultar en graves consecuencias para la víctima. Los ciberdelincuentes pueden acceder a sus cuentas digitales, incluyendo correos electrónicos, redes sociales y servicios bancarios, comprometiendo así su identidad digital y exponiendo información personal y financiera.

Como resultado, la víctima puede enfrentarse a situaciones de fraude financiero, donde los delincuentes utilizan el acceso a los servicios bancarios en línea para realizar transacciones fraudulentas, transfiriendo fondos ilegalmente y comprometiendo su estabilidad financiera.

Además, el acceso a los mensajes y contactos de la víctima puede ser utilizado por los ciberdelincuentes para llevar a cabo extorsión o chantaje. Amenazando con revelar información confidencial o comprometedora, los delincuentes pueden ejercer presión sobre la víctima y causarle un daño emocional y financiero significativo. Por lo tanto, es crucial tomar medidas para protegerse contra estas amenazas y mantener la seguridad de la información personal y financiera.

Claves para detectar el fraude

Cuando se solicita duplicar una tarjeta SIM, la mayoría de las veces, el propietario del dispositivo móvil recibe notificaciones por correo electrónico, SMS o a través de la aplicación de la compañía telefónica. Estos avisos sirven como registro de que se ha dado permiso para llevar a cabo el duplicado. Si recibes alguna de estas notificaciones, es importante actuar de inmediato y contactar a tu operadora para verificar si se ha realizado el duplicado de tu tarjeta SIM. En caso afirmativo, debes presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Existen varios indicios que pueden alertarte sobre el posible duplicado de tu tarjeta SIM y que debes tener en cuenta para recopilar pruebas en caso de que sea necesario presentar una denuncia. Por ejemplo, si descubres que los mensajes SMS se borran de forma automática o si observas que se envían mensajes sin tu consentimiento, estos podrían ser signos de que tu tarjeta SIM ha sido duplicada sin autorización.

Además, si experimentas problemas de cobertura en áreas donde antes tenías una señal estable, sin que haya una avería registrada, o si encuentras dificultades para conectarte a redes Wifi o para hacer y recibir llamadas y mensajes de texto sin una razón clara, es posible que tu tarjeta SIM se haya visto comprometida.

Otro indicio de posible duplicado de SIM es si no recibes los códigos de verificación de doble factor por SMS cuando intentas acceder a ciertas cuentas en línea. Asimismo, si tienes problemas para acceder a tu cuenta bancaria a través de la aplicación móvil o el sitio web, esto podría indicar que tu tarjeta SIM ha sido duplicada y que tus datos están en riesgo.

Cuidado con éste método

Los estafadores utilizan un método simple pero peligroso que comienza con una videollamada entre el estafador y su objetivo en WhatsApp. Durante la llamada, el estafador simula problemas técnicos con la cámara o el dispositivo del usuario y sugiere que compartir la pantalla podría resolverlos.

Si el usuario accede a compartir su pantalla, el estafador puede ver todo lo que aparece en ella. De esta manera, el estafador intentará obtener acceso a los datos personales del usuario, especialmente cuando llegue el SMS de autenticación que solicitan las entidades bancarias. Al tener acceso a la pantalla compartida, el estafador podrá ver este mensaje y obtener los datos necesarios para realizar fraudes financieros.

En una época como la actual, es esencial ser muy prudente y cauteloso porque las estafas están a la orden del día.