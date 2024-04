La enorme población que han encontrado en la Vía Láctea que lo cambia todo

La Vía Láctea sigue dando sorpresas, hay vida más allá de nuestro planeta y así lo demuestra la ciencia en cada uno de sus descubrimientos. Estamos descubriendo el universo poco a poco con la ayuda de complejos sistemas que nos van desvelando novedades importantes.

Los científicos estudian cada imagen que recogen de los grandes telescopios que han sido creados para darnos lo mejor. Especialmente ante la llegada de una serie de elementos que quizás nos sorprendan en todos los sentidos. Este es uno de los descubrimientos más recientes y sorprendentes que han realizado en la Vía Láctea.

Un nuevo descubrimiento en la Vía Láctea lo cambia todo

Estamos viviendo los primeros años de los descubrimientos espaciales. La Tierra ha empezado a mirar al espacio con unos sistemas que pueden parecer rudimentarios, pero no lo son. Grandes telescopios que están dejando muestras de un universo enorme rodeándonos.

Empezamos a empezar a ver todo lo que nos rodea de otra manera, dándole nombre y forma a una serie de fenómenos que hasta la fecha eran totalmente desconocidos. Todo ha cambiado, especialmente un planeta o una serie de planetas que van llegando con fuerza, su imagen está muy presente en estos días.

Los científicos de todo el mundo no paran de ver en los grandes telescopios un universo totalmente distinto. Como si estuviéramos ante una serie de descubrimientos que llegan con cuentagotas y lo cambian todo. Son los primeros pasos hacia un universo que nos está esperando.

Estamos aún muy lejos de poder salir del planeta tierra con seguridad. No existen naves, ni sistemas para mantener con vida una tripulación. Por lo que, de momento, se han pospuesto los viajes espaciales, en este 2024 ya deberíamos estar conquistando Marte, pero hace años que esta idea sigue gestándose sin éxito.

De momento, dentro de un par de años, el ser humano volverá a llegar a una Luna a la que llegó hace más de 50 años. Ha sido un largo camino para recuperar unas naves y sistemas que permitan a los humanos salir del planeta y aterrizar en este satélite con total normalidad.

Un camino que no ha sido fácil, al igual que se está haciendo, para analizar datos de un universo que parece que nos rodea y nos está enviando algunas señales. Cada vez más nos sorprenden los descubrimientos que estamos haciendo estos días.

La enorme población que han encontrado en la Vía Láctea

Uno de los últimos descubrimientos que se ha hecho en la Vía Láctea ha dejado a la comunidad científica en shock, ante una serie de elementos que son fundamentales y que quizás nunca hubiéramos imaginado. Los expertos han analizado los datos y han dado con algunas conclusiones importantes.

Tal y como advierte uno de los expertos de la Universidad de Northwestern: «A principios de la década de 1980, Farhad Yusef-Zadeh de la Universidad de Northwestern descubrió filamentos gigantescos y unidimensionales que colgaban verticalmente cerca de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo central de nuestra galaxia. Ahora, Yusef-Zadeh y sus colaboradores han descubierto una nueva población de filamentos, pero estos hilos son mucho más cortos y se encuentran horizontal o radialmente, extendiéndose como radios en una rueda desde el agujero negro».

La misma universidad ha lanzado un comunicado en el que se explica que: «Fue una sorpresa encontrar de repente una nueva población de estructuras que parecen estar apuntando en la dirección del agujero negro», dijo Yusef-Zadeh. «En realidad, me quedé atónito cuando vi esto. Tuvimos que trabajar mucho para establecer que no nos estábamos engañando a nosotros mismos. Y descubrimos que estos filamentos no son aleatorios, sino que parecen estar atados a la salida de nuestro agujero negro. Al estudiarlos, podríamos aprender más sobre la orientación del disco de giro y acreción del agujero negro. Es satisfactorio cuando uno encuentra orden en medio de un campo caótico del núcleo de nuestra galaxia».

Tal y como sigue el mismo comunicado:»Los filamentos verticales son perpendiculares al plano galáctico; los filamentos horizontales son paralelos al plano, pero apuntan radialmente hacia el centro de la galaxia, donde se encuentra el agujero negro. Los filamentos verticales son magnéticos y relativistas; los filamentos horizontales parecen emitir radiación térmica. Los filamentos verticales abarcan partículas que se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz; los filamentos horizontales parecen acelerar el material térmico en una nube molecular. Hay varios cientos de filamentos verticales y solo unos pocos cientos de filamentos horizontales. Y los filamentos verticales, que miden hasta 150 años luz de altura, superan con creces el tamaño de los filamentos horizontales, que miden solo de 5 a 10 años luz de longitud. Los filamentos verticales también adornan el espacio alrededor del núcleo de la galaxia; los filamentos horizontales parecen extenderse a un solo lado, apuntando hacia el agujero negro».