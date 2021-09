Si te encuentras en proceso de búsqueda de empleo, seguro que esto te interesa. Una compañía estadounidense está buscando a alguien que vea 13 películas de terror en 10 días y dé la opinión de las mismas. A cambio, el afortunado recibirá 1.300 dólares, 1.100 euros al cambio.

Sin lugar a dudas, una oferta de trabajo cuanto menos curiosa que ha publicado la revista ‘Financebuzz’. El objetivo es averiguar si las películas de terror con mayor presupuesto asustan más que aquellas que se producen con menos dinero. Para comprobarlo, el candidato tendrá que llevar una pulsera que monitorizará los latidos de su corazón mientras ve las cintas.

Desde la compañía explican que en muchos casos las películas de terror dan miedo por la historia, no por el presupuesto con el que cuenta el estudio de producción. Muchas de las mejores cintas se hicieron con pequeños cambios y una cartera muy reducida, en comparación con las grandes producciones de franquicias conocidas.

Uno de los mejores es Paranormal Activity, que se produjo con tan solo 15.000 dolares y consiguió recaudar en taquilla 193 millones de dólares.

«En homenaje a la llegada de la temporada del horror por excelencia, en FinanceBuzz nos morimos por saber si las películas de miedo de presupuesto elevado dan mejores sustos que las que tienen poco presupuesto».

Well @FinanceBuzz is my new favorite company. They want to pay someone $1,300 to watch 13 horror movies in October.

How spooky-cool is that? 💀🪓https://t.co/KxAQYLFmS5 #Horror #HorrorCommunity #HorrorFans pic.twitter.com/GBEhJ4zCQy

— Regina Kenney (@Regina_Kenney) September 14, 2021