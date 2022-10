Las sirenas son de esos seres mitológicos que no se sabe a ciencia cierta si existen o no… o sí que se sabe e, incluso, se sabe en qué aguas suelen moverse, por lo que quizás tengas la suerte de ver alguna en la ‘vida real’ y no sólo en las películas. Si alguna vez te has preguntado en dónde viven las sirenas, ha llegado el momento de que sepas la respuesta, y si sigues leyendo la descubrirás.

Capri, isla de sirenas

Capri es una isla italiana que siempre ha estado rodeada de mitología y leyendas, la isla en la que se esconden las sirenas, según las palabras de Homero. Los propios lugareños aseguran que así es, que sus aguas siempre han sido el refugio de las sirenas, que con su canto hechizaban a los marineros y hacían que sus barcos encallaran en los arrecifes.

Esta preciosa isla, muy interesante también a nivel turístico, está a unos 40 minutos en ferry desde Sorrento y a una hora desde Nápoles, también en ferry. Tiene clima suave y una belleza natural espectacular, dos características que hacen que sea un lugar único, de esos que merece la pena visitar aunque sea una vez en la vida, más aún cuando dentro de la isla se pueden visitar varias villas romanas en las que se conservan restos arqueológicos de gran valor.

Estos seres mitológicos existen para muchas personas, mientras que para otras son sólo producto de la imaginación y la única forma de verlas es en series o películas, tal y como sucede con las hadas, por ejemplo. El mar es el lugar en el que viven, quizás sólo en el que rodea la isla de Capri, o quizás más en otros lugares del mundo. Con las sirenas, como con Santa Claus, se trata más de creer en ellas sin necesidad de verlas.

¿Cuál es el origen de las sirenas?

Lo cierto es que es muy difícil poder determinar el origen de estas criaturas mitológicas, ya que forman parte de muchas historias desde hace muchos años. Una de las historias más conocidas es la que menciona que Afrodita, la hija de Zeus, tenía sirenas, por ese motivo era la diosa protectora de los marinos y del amor. Otra de las leyendas tiene que ver con Cristóbal Colón, quien en uno de sus relatos aseguró que tanto él como sus hombres vieron algunas sirenas durante una de sus travesías, aunque detalla que su belleza no era como la que figuraba en las historias.