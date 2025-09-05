Desvelan el misterio de las pirámides de Egipto: sale a la luz la verdad sobre cómo se construyeron

Un equipo liderado por Eman Ghoneim, de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, ha hecho un descubrimiento arqueológico relevante utilizando tecnología satelital. Mediante imágenes de radar que pueden penetrar la superficie, los investigadores han identificado la existencia de un antiguo canal del Nilo denominado la Rama Ahramat, que se extiende aproximadamente 100 kilómetros desde Faiyum hasta Giza. Este descubrimiento plantea la posibilidad de que el canal sirviera para el transporte de materiales requeridos en la construcción de las pirámides, así como para el desplazamiento de la fuerza laboral necesaria.

La ubicación previamente desconocida, oculta bajo la arena del desierto y áreas agrícolas, sugiere una conexión directa con las pirámides debido a su alineación. Los investigadores sugieren que estos canales eran vías de agua utilizadas para transportar las materias primas y herramientas esenciales en la construcción de las pirámides. Estos hallazgos se han presentadosdurante el XIII Congreso Internacional de Egiptología.

Cómo se construyeron las pirámides de Egipto

La técnica de radar por satélite ha sido esencial en la arqueología, permitiendo descubrir estructuras enterradas bajo la arena, el agua y las selvas en todo el mundo. Durante años, la existencia de la Rama Ahramat y su función en la construcción de las pirámides de Giza ha sido motivo de especulación. Este reciente hallazgo no solo ilumina los métodos de transporte de la antigua civilización egipcia, sino que también proporciona información crucial sobre la historia geográfica y el cambio climático en Egipto.

La investigación revela que la Rama Ahramat estaba alimentada por numerosos afluentes, evidenciando un antiguo sistema de transporte acuático complejo y eficiente. Este canal, ahora sepultado, ilustra los drásticos cambios climáticos y geográficos experimentados en la región del Nilo a lo largo de los milenios.

Durante el Período Húmedo Africano, niveles más altos de agua en el Nilo hicieron posible la navegabilidad de la Rama Khufu, lo que resultó crucial para la edificación de monumentos como la Gran Pirámide de Giza. Este descubrimiento resalta la importancia de los recursos acuáticos en el desarrollo de las grandes estructuras, ofreciendo una perspectiva más completa sobre cómo se llevaron a cabo estas construcciones monumentales.

Los análisis de polen han confirmado la existencia de una vegetación abundante en la meseta de Giza durante la época de construcción de las pirámides, lo que sugiere la presencia de uno o más brazos del Nilo en esa área. Estos hallazgos ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo las condiciones ambientales y la configuración geográfica han evolucionado en el transcurso del tiempo en la región del Nilo.

Ahora, la doctora Ghoneim y su equipo planean realizar un análisis de núcleos de suelo para determinar la actividad de este canal durante los Reinos Antiguo y Medio de Egipto, un período crucial en la construcción de las pirámides. La información extraída de este estudio podría confirmar la hipótesis sobre la relevancia de este canal en la ubicación y edificación de las pirámides.

Además, el hallazgo podría abrir la posibilidad de localizar antiguas ciudades y templos perdidos del Antiguo Egipto. Se especula que numerosas estructuras importantes podrían encontrarse enterradas bajo sedimentos a lo largo de estas antiguas vías fluviales. Esta investigación promete arrojar luz sobre aspectos significativos de la historia egipcia, revelando detalles sobre la ubicación y desarrollo de asentamientos antiguos en la región.

La Rama Ahramat actualmente se encuentra completamente cubierta bajo la arena del desierto y el suelo cultivado del valle. No se puede observar desde el nivel del suelo o mediante observación aérea, pero su presencia es evidente en las imágenes obtenidas por radar a través de satélites. Estos sistemas de radar utilizan ondas capaces de penetrar la superficie terrestre, revelando así el terreno oculto bajo la tierra.