Un helicóptero se estrella en un pantano de Cádiz y los pilotos salen ilesos y a nado

Un helicóptero de extinción de incendios se ha precipitado este viernes en el embalse de Guadarranque, en Castellar de la Frontera (Cádiz), sin dejar heridos. Los dos ocupantes de la aeronave, piloto y copiloto, han resultado ilesos y han salido del agua a nado.

El accidente se ha producido en torno a las 10:45 horas, cuando el helicóptero se encontraba realizando labores de extracción de agua en el marco de unas prácticas de extinción de incendios, según han informado a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta cuatro alertas ciudadanas por un helicóptero que se acababa de estrellar en el pantano de Guadarranque, una de ellas de los propios ocupantes de la aeronave, que han llamado para informar del siniestro e indicar que habían logrado salir del agua y se encontraban bien. Pese a todo, efectivos sanitarios del 061 se han desplazado al lugar en prevención, sin que hayan tenido que efectuar ningún traslado hospitalario.

Las imágenes del accidente han sido recogidas en vídeo por testigos y difundidas en redes sociales.

Se ha estrellado un helicóptero de extinción de incendios forestales en el Pantano Castellar de la Frontera, era el helicóptero de La Almoraima. Los pilotos están bien. pic.twitter.com/cWXZ0Y25PN — Óscar. (@OscarBForestal) September 5, 2025

«Normalmente se hacen vuelos de mantenimiento y en uno de ellos el helicóptero se ha precipitado al pantano», ha apuntado la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, en un audio remitido a los medios. Las circunstancias por las que el helicóptero ha caído al agua se están investigando.

La aeronave, perteneciente a la empresa RTS, tiene su base en la finca La Almoraima, en el término municipal de Castellar de la Frontera, y trabajaba en unas prácticas extinción de incendios en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hasta la zona se han desplazado técnicos de la empresa para proceder a la retirada del helicóptero, que permanece en el pantano.