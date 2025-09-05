China responde a Bruselas con gravámenes de hasta el 62,4% para el sector porcino de la UE

Varapalo de China a Bruselas. El Ministerio de Comercio de China impondrá gravámenes que alcanzan hasta el 62,4% sobre las exportaciones de productos porcinos provenientes de la Unión Europea, castigo que endurece las tensiones comerciales entre el bloque y el gigante asiático. Las tasas arancelarias oscilarán entre el 15% al 62,4%, según ha comunicado el Ministerio de Comercio chino en un comunicado este viernes, por lo que tacha a Bruselas de dumping, y aseveran que ha dañado a su industria doméstica.

El bloque europeo es uno de los mayores exportadores de carne a escala mundial y será responsable por 2,9 millones de toneladas de exportaciones de este producto al cierre de 2025, según estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. China, por otro lado, es el mayor consumidor de cerdo en el mundo: Pekín consumió 59.740 miles de toneladas en productos porcinos al cierre de 2023, según estimaciones del Ministerio de Agricultura. Además, España se ha posicionado como uno de los líderes en exportaciones de porcino a China, superando incluso a Estados Unidos por primera vez en 2025.

China ha otorgado tasas más bajas a las compañías que han colaborado con la investigación que el Gobierno chino lanzó al y recibirán gravámenes 15,6% hasta el 32,7%. Este castigo se enmarca dentro de la guerra comercial entre la Unión Europea y China desde inicios de 2024. Bruselas impuso aranceles provisionales a todas las importaciones de los coches eléctricos provenientes de Pekín en octubre de 2024 y las tasas oscilan entre el 10% al 35%