Descubre el truco viral para cambiar las bolsas de basura sin esfuerzo

Cambiar una bolsa de basura por otra debería ser una tarea más o menos fácil ya que es algo que lo hacemos cada día, cuando al término de este sacamos todos los residuos que hemos acumulado para iniciar el siguiente con una bolsa nueva, bolsas en el caso de aquellos muchos que reciclan en diferentes contenedores. Sin embargo, parece que lo estábamos haciendo mal en lo que respecta al cambio de bolsas de basura o, al menos, no de la manera más rápida, pero como en tantos otros aspectos, las redes sociales aparecen para echarnos un cable y, por supuesto, plantear una solución al problema a través de un divertido vídeo.

Ha sido en la red social TikTok, una de las emergentes en cuanto a contenidos de vídeo rápidos, que son los que busca la población no sólo en cuanto al ocio, si no también para las tareas cotidianas. En el vídeo, de la influencer Anna Antonje (@anna.antonje.gvn), se puede comprobar como, efectivamente, no estábamos siendo todo lo eficientes que podemos a la hora de colocar nuestra bolsa de basura nueva en el cubo. Todos aquellos encargados de esta tarea en casa, estad muy atentos, porque con un solo golpe podemos quitar de un plumazo todos los problemas a la hora de posicionar nuestra bolsa en el recipiente para ello.

El truco es verdaderamente útil, aunque no podemos a decir que es infalible, porque la velocidad y efectividad con la que se hace en el vídeo es sólo apta para aquellos muy hábiles o con mucha práctica. La medida no es otra que, en lugar de estirar la bolsa, la debemos apelmazar en forma de tira, para que quepa de manera sobrada en el recipiente, el cubo en el que la colocaremos para poder tirar la basura. Una vez dentro ya sí, la estiraremos de manera que no quede ningún extremo sin pillar y, sin más dilación, ya tenemos nuestra bolsa de basura colocada en el cubo en cuestión de escasos segundos y sin ninguna complicación.

La propia Anna Antonje comenta lo que sucedió con el vídeo, aunque no todo el mundo queda satisfecho con lo que muestra la influencer. con lo mostrado. «Yo aprendí este truco de un tipo con el que trabajaba en una fábrica y se partió de risa al ver cómo me llegaba la mandíbula al suelo», dice la creadora, que sin embargo recibió respuestas de gente que no le ha pillado el tranquillo al truco. «Y cuando las fundas no se despliegan fácilmente. Me demoro más en despegarlas. Eso explícame cómo lo hago», analizó, frustrado, un usuario sin la fórmula.

Otras personas se mostraron con mayor complicidad con la protagonista, que ha revolucionado la red social TikTok con un contenido que acumula ya más de 200.000 me gusta y 1.000 comentarios, colocado con todo merecimiento como uno de los contenidos más vistos, pese a que hablamos de un vídeo de tareas del hogar y no de lo que habitualmente configuramos como viral en las redes.