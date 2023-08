Estás corriendo un grave peligro si haces esto con las pizzas en tu casa: lo dice un experto

Cuando llegamos a casa cansados y no tenemos nada en la nevera, uno de los alimentos más habituales de los que tiramos, normalmente vía compra online o en el supermercado, es una pizza. Esta comida, que se hace rápido ya que sólo hay que calentarla en el horno –o ni eso– es además un alimento que gusta a todos y considerado como un capricho para aquellos que optan por un cuidado de la línea vía dieta. Sin embargo, también hablamos de una trampa, ya que cuenta con unas costumbres que son muy poco recomendables a la hora de su consumición.

Solos o en compañía de amigos, la pizza es recurrente, aunque debemos evitar cometer un fallo garrafal que corresponde a la utilización del envase de plástico que viene en las precocinadas –algunas de ellas– para una vez sacada la pizza del horno, volver a colocarla a servir en el mismo recipiente. De esta manera es cierto que nos ahorramos un plato del armario que no habrá que fregar o meter en el lavavajillas, pero el problema, aunque muchos no se hayan percatado, llega en lo caliente que sale la pizza del horno y que el envase de plástico puede derretirse.

Desde aquí no estamos teniendo en cuenta la posibilidad de que alguien pueda meter a cocinar la pizza con el plástico de debajo, para que no manche el horno, pero huelga decir que el problema sería doblemente grave llegado ese caso. Siguiendo con el posible guion de que saquemos la pizza del horno y la coloquemos en el plástico, el tecnólogo alimentario Mario Sánchez nos explica, en un vídeo en las redes sociales, por qué no debemos hacerlo.

«De los atentados contra la seguridad alimentaria más típicos en una fiesta con amigos. Remember: lo que se tiene que derretir es el queso, no el plástico», relata Mario en su cuenta de Twitter, mencionando a un tuit, con foto, en el que sucede exactamente de lo que veníamos hablando, que una persona cocinó su pizza y la colocó en el plástico. Para colmo, publicó su obra en las redes.

De los atentados contra la seguridad alimentaria más típicos en una fiesta con amigos. Remember: lo que se tiene que derretir es el queso, no el plástico (salvo que quieras comer ☠️). https://t.co/hRetpWIjXX — Mario Sánchez Rosagro 🧀 (@SefiFood) July 29, 2023

El plástico es susceptible de derretirse, aunque no lo percibamos de manera visual, y en él «partículas potencialmente peligrosas» pueden afectar al alimento que vamos a consumir, en este caso la pizza, dañando nuestra salud. «No lo hagas en casa, convence a tus amigos de una vez, no lo hagáis ya, por favor, parad ya», insiste el protagonista del vídeo, consciente de que se trata de una práctica muy habitual entre los consumidores de estas pizzas precocinadas, que se pueden comprar facilmente en el supermercado.