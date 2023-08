Deja de ponerte el portátil en las piernas: los expertos tienen muy claro lo que puede pasar

El ordenador portátil se ha convertido en uno de los elementos imprescindibles que no pueden faltar en una casa, y en la actualidad, muchas familias incluso tienen uno por persona, a excepción de unos niños que también los usan en muchos casos, sobre todo desde la etapa pre adolescente. Utilizado durante horas al día, tanto para trabajar como por ocio, si quieres que el portátil te dure años debes evitar tenerlo entre las piernas mientras lo usas. Te contamos por qué.

Hay muchos ordenadores portátiles que acaban quemados antes de su horas debido a una práctica que se puede evitar. Dentro de un portátil están la tarjeta gráfica, la placa base, el procesador, la memoria RAM o los discos de almacenamiento. Todos ellos necesitan constante refrigeración, que llega mediante el flujo de aire fresco y que es tarea casi obligada para que el ordenador dure el tiempo necesario y por el cual se hace la gran inversión necesaria actualmente para comprarlos.

Tenerlo sobre las piernas no te permitirá que el ordenador portátil refrigere lo necesario y el motivo no es otro que las prendas de ropa que llevamos en el día a día y que son el que hace de intermediario entre nuestras piernas y el propio portátil. Estos tejidos no son los ideales a la hora de permitir el paso del aire y que el ordenador pueda refrigerarse como necesita para que dure muchos años.

Además de los problemas de refrigeración, no tener el ordenador sobre la superficie necesaria puede causar problemas severos para la persona que posa el portátil entre las piernas. Si el equipo no tiene el flujo de aire necesario, aumentará su temperatura interior y también se reflejará en la sensación térmica exterior, que en algunas ocasiones hará que el chasis alcance temperaturas tan altas como para poder provocar alguna quemadura sobre el usuario que lo tenga apoyado sobre él.

La recomendación para evitar este tipo de casos y utilizar el ordenador portátil de manera efectiva en este aspecto, es evitar el calor excesivo y mantener una temperatura apta sobre el apoyo en una superficie lista de un material que preferiblemente sea conductor del calor, de manera que haga un contacto que las piernas de una persona no están capacitadas para lograr de manera apropiada.