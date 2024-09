Cuidado con Hacienda: estas son las personas que van a recibir malas noticias

Hacienda está intentando ajustar cuentas con las personas que recibieron ayudas económicas durante la pandemia. La Agencia Tributaria está revisando las declaraciones de la renta de los trabajadores autónomos que recibieron subvenciones y que no cumplían los requisitos básico, como puede ser el cese de actividad. Por ello la Administración podría ponerse en contacto próximamente con los 281.000 trabajadores adscritos al Régimen General de Trabajadores Autónomos que podrían tener incluso que devolver la solicitud.

Este es un tema que ha levantado una gran polémica y no es para menos. Lo más importante para ello es ponerse en situación. Durante la pandemia, el Gobierno destinó varios millones de euros en ayudas directas empresas y trabajadores autónomos para reforzar su solvencia mediante mediante subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital. El objetivo del Gobierno era «seguir protegiendo el tejido productivo, mantener el empleo, prevenir un impacto negativo en las finanzas públicas y en el sistema financiero y, en último término, evitar un impacto estructural en la economía». Esta norma proporcionaba instrumentos para que empresas y autónomos pudieran hacer frente al pago de facturas con «proveedores, costes fijos y otras deudas, financieras y no financieras, mejorando así sus balances y garantizando el mantenimiento de sus negocios».

Estas ayudas que se pusieron en marcha el 14 de marzo de 2020 después de la declaración del estado de alarma fueron a parar a 1,48 millones de trabajadores y el importe destinado a ello fue de 3.741 millones de euros. Ahora, cuatro años después de haber recibido el ingreso correspondiente y después de haberlo declarado en los ejercicios correspondientes, Hacienda está revisando todas estas declaraciones de la renta para detectar a los autónomos que en realidad no cumplían con los requisitos o realmente no cesaron su actividad por la pandemia.

Hacienda reclama el dinero de las ayudas de la pandemia

Esta persecución de la Agencia Tributaria a los trabajadores autónomos que recibieron ayudas y no cumplían los requisitos viene desde el pasado 2023, cuando el Tribunal de Cuentas detectó «incumplimientos significativos» de muchos contribuyentes que en su día parece que no cumplían los requisitos para acceder a esta prestación proporcionada por el Gobierno durante la pandemia. Por ello, durante este año Hacienda ha comenzado una campaña para detectar a los ciento de miles de trabajadores que no habrían cumplido con esta premisa.

Hacienda calcula que de los 3.741 millones de euros que se invirtieron 505,5 millones se habrían entregado a autónomos que no cumplían con los requisitos por lo que está revisando las declaraciones de la renta y notificando a través de las llamadas cartas del miedo a miles de autónomos a los que se les reclama un dinero por sorpresa. Al margen de ello, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social ya se han puesto en contacto con los trabajadores por cuenta propia para que acrediten los requisitos que aportaron en su día y en el caso de no poder hacerlo tendrán que devolver el dinero de forma íntegra.

Por ello, la Agencia Estatal de la Administración Pública, que ha detectado que 281.000 trabajadores autónomos puedan estar en esta disposición, realizará una revisión de las campañas de la renta referidas a los ejercicios de 2020, 2021 y 2022. Después de realizar este análisis exhaustivo, se podrán en contacto a través de una carta con los trabajadores adscritos al RETA para pedirles que justifiquen las condiciones que en su día tuvieron para solicitar estas ayudas. Las personas que pueda acreditar haber cumplido con estos requisitos no tendrá que proceder a ninguna devolución de lo que en su día recibió por las ayudas de la pandemia.

Los autónomos pueden recuperar los impuestos que pagaron

Según informa la web especializada autónomos y emprendedores, los trabajadores del RETA que hayan recibido una carta de Hacienda reclamándoles el dinero, tendrán la opción de reclamar una devolución por los impuestos que pagaron en los ejercicios de entre 2021 y 2023. Como informa este medio, los trabajadores que estén en esta situación lo podrán hacer a través de un documento de solicitud de rectificación de autoliquidación y la fecha límite para ello será de entre julio de 2025 y julio de 2027, todo ello dependiendo de la fecha en la que se presentó la declaración.

Citando fuentes de la Agencia Tributaria, este medio indica que: «Con ese documento con el que se está pidiendo el reintegro de la ayuda, el autónomo ya podría solicitar la recuperación de los impuestos que pagó por estas prestaciones. El trámite se debe hacer a través de una solicitud de rectificación de autoliquidación».