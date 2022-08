Aunque nos gusta estar tiempo cenando, y con la calma, también queremos que nos atiendan rápido cuando vamos a un local a comer. A nadie le gusta perder el tiempo. Pues sepas que hay el restaurante Récord Guinness más rápido del mundo. ¿Dónde está?

Cuenta con este récord desde el año 1996 y es que ningún otro le supera en esto de la rapidez. De manera que, si quieres la comida en unos minutos, y rico, debes ir hasta México.

¿Cuál es el restaurante Récord Guinness más rápido del mundo?

Pues aquí es dónde está este local, concretamente en Guadalajara, México, y se trata del restaurante Karne Garibaldi, que tuvo un récord de rapidez en servir los platos en agosto de 2016 con una marca de 13,5 segundos, contando desde que el cliente pide hasta que traen la comida a la mesa.

Aunque antes tenían pocas mesas, ahora hay muchas más (sobre 100) así que tienen faena, y se distingue precisamente por esto, por no hacer perder el tiempo al cliente, de manera que, con esta rapidez, no da tiempo ni para levantarte de la mesa, y por esto pasan muchos clientes.

Todo el personal del restaurante tiene cantidad de herramientas para que todos estén bien coordinados y por esto la rapidez es el resultado de todo ello, además de una gran experiencia tanto en apuntar pedidos como en cocinar el plato. Tanto es el éxito que sus trabajadores llevan hasta nueve platos a la vez.

En este restaurante su cocina es la mexicana, algo que realmente si uno quiere se come rápido, en especial las fajitas y otros platos. Pero especialmente la estrella del lugar es la carne en concreto con la receta más tradicional de Guadalajara, por lo que no sólo te lo cocinan rápido si no que se come bien y está sabroso.

La clave, además de la rapidez de sus trabajadores, es que básicamente existe carne especial del lugar y esto es lo que realmente hacer que sirven todo más rápido, porque básicamente hay un plato que además suele estar también cocinado pero no por ello pierde su sabor y calidad, todo lo contrario.

Los clientes vienen al establecimiento porque comen rápido pero también rico y es otra de la razones que hace que este restaurante haya perdurado al paso de los años, sea todavía el más rápido del mundo y tenga también establecimientos en otros lugares además de en Guadalajara.