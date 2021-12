Esta semana, la Organización de Consumidores y Usuarios ha publicado un listado con las cosas que nunca deben cobrar en un restaurante. Un aperitivo que no has pedido e incluso el hielo de la bebida pueden ser un cargo extra en los establecimientos de hostelería, lo que provoca la indignación de los comensales cuando la cuenta llega a la mesa. Para que no te tomen por tonto, es importante que sepas qué servicios no te pueden obligar a pagar en un bar o restaurante.

Cobros indebidos en un restaurante que no tienes por qué pagar

Ante el aumento de casos de coronavirus, se han disparado las cancelaciones de comidas y cenas navideñas. Pues bien, la Organización de Consumidores y Usuarios señala que la cancelación de una reserva por causa de fuerza mayor debe hacerse sin ningún tipo de cargo.

¿Qué ocurre con el IVA? Tiene que estar obligatoriamente incluido en los precios que aparecen en carta, pero no siempre es así. Hay menús en los que aparece la advertencia «IVA no oncluido» y luego lo añaden en la cuenta.

Tampoco es legal cobrar por el cubierto ya que debe estar incluido en el precio final de cada producto por una razón muy sencilla, según explica la OCU: «Es un servicio imprescindible para que el cliente pueda consumir».

El suplemento por mesa o terraza únicamente se puede cobrar si aparece especificado el coste del servicio en el establecimiento y en la carta.

En lo que respecta al suplemento por Covid-19, los establecimientos de hostelería no tienen por qué hacer pagar más a los clientes por las tareas de limpieza y mantenimiento que exige la pandemia. Sin embargo, se trata de una práctica legal, siempre y cuando el consumidor haya sido informado previamente.

¿Y el aperitivo y el pan?

Muchos restaurantes tienen como costumbre servir a sus clientes un aperitivo sin pedirlo. Es fundamental preguntar si es gratis porque, de lo contrario, en cuanto lo consumes, te lo pueden cobrar.

En lo relativo al pan, se puede cobrar si aparece en la lista de precios, detallando el precio por unidad o por comensal.

¿Es legal cobrar el hielo?

No tiene mucho sentido que un bar o restaurante cobre por el agua del grifo, pero, en base a la normativa vigente, puede hacerlo si aparece en la lista de precios.

Ocurre exactamente lo mismo con el hielo. Aunque es algo abusivo, si está especificado en la lista de precios, el cobro es legal.

¡Ahora ya sabes qué cosas no te pueden cobrar en un restaurante!