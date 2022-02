¿Cuál es la fórmula para las canciones exitosas?

¿Cuáles serán las canciones de este 2022 que querremos tararear o escuchar varias veces? Varios estudios han estado investigando para identificar la fórmula de las canciones exitosas de modo que os explicamos ahora cómo se desarrollaron y qué resultados obtuvieron.

La fórmula para las canciones exitosas

Por ejemplo, la investigación realizada por la Asociación de Psicólogos Estadounidenses revela que las canciones que se acaban convirtiendo en un «hit» a menudo tienen características similares: una melodía pegadiza y fácil de recordar y algún intervalo particular o repetición. Sobre todo, parece que las canciones trepidantes y sincopadas, como las pop, se convierten más fácilmente en éxitos en las listas.

Ritmo y estribillo

Otro estudio realizado por un equipo de investigadores de las universidades inglesas de Durhamm y Goldsmiths y de la universidad alemana de Tübingen también identificó características similares: un escaneo 4/4 y una sola reproducción de tecla, un ritmo rápido, un estribillo repetido de 2 a 4 tiempos y una melodía genérica, pero no demasiado.

¿Abba o Lady Gaga?

En efecto, intervalos inusuales en la melodía, como el interludio instrumental de My Sharona o la famosa canción In The Mood de Glenn Miller, sirven para superar las expectativas de quien escucha una canción pop promedio, apoderándose del cerebro . Las canciones construidas con notas duraderas pero con un tono similar también tienen más probabilidades de convertirse en «gusanos» auditivos : un ejemplo típico de esta categoría es el estribillo Waterloo de Abba . Pero las canciones exitosas perfectas, en opinión de las 3.800 personas entrevistadas por los autores del citado estudio, serían Bad romance de Lady Gaga , seguida en preferencias por Can’t get you out of my head de Kylie Minogue y la canción de Journey Don’t stop Believin’ .

Sin embargo, para los científicos, incluso estos resultados se ven afectados por factores que aún no se han aclarado por completo y que probablemente estén relacionados con sus respectivas experiencias auditivas. De hecho, de las miles de respuestas recopiladas para el estudio, solo 506 canciones fueron citadas como ejemplo de éxito por más de una persona. La propia Lady Gaga subió al podio con solo 33 preferencias.

La fórmula de la Universidad de Bristol

Por otro lado, los ingenieros del Laboratorio de Sistemas Inteligentes de la universidad de Bristol afirman haber desarrollado una ecuación que consta de 23 variables, incluyendo el tempo, la armonía, la duración, la «capacidad de bailar» y el «ruido», entre otras y que combinadas pueden darles el resultado de si una canción será o no un éxito.

Para hacer su ecuación, analizaron las listas de éxitos del Reino Unido durante los últimos 50 años, recuperando las 5 mejores canciones y las últimas (aquellas entre el puesto 30 y 40). Su programa registró 23 parámetros diferentes para cada tema y, a través de complicados modelos matemáticos (incluido el análisis de regresión ), reconoció su peso estadístico para cada uno.

Los ingenieros también lograron prevenir un posible error en el sistema: dado que los gustos musicales evolucionan con el tiempo, el instrumento que los analiza debe ser capaz de seguir estas tendencias, modificándose a sí mismo. Por eso el software es «inteligente», es decir, es capaz de modificarse a sí mismo con el tiempo. “Descubrimos que el potencial de una canción depende del período en el que fue escrita”, dijo Tijl De Bie , investigador de inteligencia artificial de la Universidad de Bristol, quien presentó el proyecto durante el cuarto taller internacional de Machine Learning and Music: Aprendiendo de la estructura musical celebrada en Sierra Nevada. Si, por ejemplo, la bailabilidad de una canción en un determinado período ha contribuido a convertirla en un éxito, el peso estadístico asociado a esta característica será alto, es decir, pesará más dentro de la ecuación.

El fenómeno de las Spice Girls

Otro ranking, realizado sobre más de 12 mil personas por Ashley Burgoyne, musicóloga computacional de la Universidad de Amsterdam, determinó cuáles son las canciones más memorables, las que reconocemos sobre la marcha aunque no las hayamos escuchado durante años. La más reconocible de todas es la Wannabe de las Spice Girls , que tardó sólo una media de 2,3 segundos en identificarse. Le siguen Mambo Number 5 de Lou Bega , con 2,48 segundos y Eye of the Tiger de Survivor con 2,62.