La conversación que escucha en el buffet libre de un hotel es para enmarcar. ¿Alguna vez te has encontrado con una conversación tan curiosa que no has podido evitar escucharla? Eso le pasó a un usuario de X (antes Twitter) que se alojó en un hotel con buffet libre y se quedó sorprendido por lo que oyó con algunos de los que pasaron por él por «culpa» de uno de los alimentos que se encontraban en el buffet.

El verano es una época propicia para viajar y alojarse en hoteles, donde se pueden vivir experiencias de todo tipo. Algunas de ellas son divertidas y curiosas, como la que ha compartido el usuario de X @Serthand, quien ha presenciado una escena digna de enmarcar en el buffet libre de un hotel.

Suele ocurrir que el buffet libre es uno de los espacios más concurridos del hotel, especialmente a la hora del desayuno, por lo que este usuario sencillamente no pudo evitar escuchar algo que le dejó perplejo.

Según ha relatado, una mujer se quejó al camarero de que el pan estaba durísimo, a lo que él le respondió que ese pan era de decoración, no de comer. El usuario no se queda ahí, sino que en su mensaje que ya se ha hecho viral, explica que le daba la sensación por la cara del empleado, de que estaba cansado de haberlo explicado mil veces.

El tono del camarero era como de estar cansado de haberlo explicado mil veces. Siendo él, hubiese dejado que se lo llevara para que mordiese el pan de corcho o plástico o lo que sea ese material. — Serthand (@Serthand) August 26, 2023

Para acabar explica que de haber sido él y por la cara del camarero, habría dejado que la señora se llevara el pan para que lo mordiera.

La anécdota no ha pasado por alto para los seguidores de @Serthand que han comentado la publicación con todo tipo de respuestas. Uno de ellos duda de que la historia sea real tal y como él la explica, y de hecho le pregunta «eres tú la señora», a lo que el usuario contesta «No, pero podría».

No, pero podría. — Serthand (@Serthand) August 26, 2023

Otro seguidor ofrece una alternativa que evitará tantas preguntas por el pan: poner flores de decoración ya que estas «no generan dudas».

Moraleja: pongan flores de decoración, que no generan dudas. Una vez vi a unos guiris comerse una papa cruda de una exposición de papas antiguas canarias — Lamarsalada (@lagunerosCD) August 26, 2023

El buffet libre es uno de los atractivos de muchos establecimientos hoteleros, donde se puede disfrutar de una gran variedad de alimentos y bebidas. Sin embargo, también puede ser fuente de confusiones y malentendidos, como el que ha protagonizado esta mujer con el pan de decoración y como explica este usuario de X, no es la única.