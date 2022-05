Quién fue la primera persona en subir el Everest y cuándo fue

Con sus 8.848 metros de altitud, el Everest es la montaña más alta del mundo y, por ende, un desafío para los alpinistas que no quieren perderse la oportunidad de llegar a la cima del planeta, una aventura que miles de personas han realizado en los últimos años, y posible sólo gracias a la audacia de los primeros de todos ellos, Edmund Hillary y Tenzing Norgay. ¿Quién fue la primera persona en subir al Everest?

Son considerados los primeros en escalar al punto más elevado de la montaña. Consiguieron hacerlo el día 29 de mayo de 1953, transformándose en los pioneros documentados en hacer cumbre allí, lo que ha dado lugar a distintas interpretaciones.

Justamente, este detalle acerca de la falta de información anterior al hito de Hillary y Norgay resulta fundamental para comprender las muchas leyendas y mitos que existen alrededor de esta montaña y otros récords previos.

Conozcamos quién fue la primera persona en subir el Everest

Es que desde 1852 las civilizaciones cercanas tenían la idea de que podía tratarse de la elevación más alta por encima del nivel del mar, y tras alcanzar todas las demás, sólo quedaba pendiente llegar a esa. Se le denominó de la forma en la que hoy lo conocemos en homenaje a George Everest, coronel, topógrafo y geógrafo galés con el grado de Sir, y miembro de la Royal Society.

Este personaje fue de vital importancia a la hora de impulsar las primeras expediciones británicas hasta la cima del Everest en 1921, aunque rápidamente los involucrados comprenderían que esto era imposible sin conocer la geografía del lugar, ni la altitud final que les aguardaba, desistiendo casi todos a mitad de la ascensión.

Durante las décadas siguientes, cientos de intrépidas mujeres y sobre todo hombres de montaña, pretendieron hacer cumbre en el Everest, pero nadie lo lograría hasta el 29 de mayo de 1952, a las 11:30 de la mañana, cuando se registró que tocaron la cumbre del pico nuestros dos protagonistas de la historia: Edmund Hillary y Tenzing Norgay.

En el caso de Tenzing Norgay era un nepalí que tenía gran experiencia en el Everest, el cuál hacía de guía para una expedición que lideraba un coronel británico, John Hunt. Esta expedición británica tenía 400 personas, con 20 guías y 363 porteadores.

Edmund Hillary era un neozelandés que adoraba el alpinismo y al que le invitó el coronel a sumarse a su última intrépida aventura. Una vez que pasaron algunas semanas en la montaña, lo que hizo Hunt es elegir a dos parejas para intentar alcanzar la cima.

En el encuentro de la prensa con estos dos héroes, los periodistas persistieron al repetir la pregunta de cuál de los dos hombres era el poseedor de la gloria del primero. El coronel Hunt declaró » «llegaron juntos, como un equipo».

Anteriormente, se supo de expediciones que pudieron haber llegado a la parte alta del Everest, cuya suerte no ha sido confirmada hasta hoy, como en el caso de los británicos Andrew Irvine y George Mallory, quienes desaparecieron y fueron dados por muertos una semana después de haber salido desde la base, más allá de que no queda claro si cumplieron su cometido o no.

Los tiempos han cambiado bastante, y ahora mismo son muchas las personas que tocan la punta del Everest cada año, con largas filas virtuales y presenciales para poder subir la montaña.