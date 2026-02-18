Conmoción en la zoología: nace una cría de gorila ante la atónita mirada de los visitantes en Bioparc Fuengirola

El 29 de noviembre de 2025, BIOPARC Fuengirola vivió un momento histórico. Wefa, una hembra de gorila de llanura occidental, dio a luz a una cría en el recinto exterior del parque, a plena luz del día y ante la atenta mirada de los visitantes. Éste fue el primer gorila nacido en España en 2025 y el segundo en toda Europa dentro del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP) coordinado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

«A pesar de que el área interior estaba completamente preparada para un posible alumbramiento, la hembra Wefa optó de manera natural por el exterior, bajo el sol y en un entorno que forma parte de su rutina diaria. Para muchos visitantes, fue una escena propia del hábitat natural de los gorilas. Un regalo de la naturaleza y un momento profundamente emocionante», indica Jesús Recuerdo, director técnico y veterinario en BIOPARC Fuengirola.

Nacimiento de una cría de gorila de llanura occidental

Javier Vicent, responsable de Zoología del parque, explicó que el resto de los miembros del grupo también mostró un comportamiento ejemplar: «Se acercaron de manera tímida y paciente, respetando en todo momento a la madre y a la cría. Este tipo de interacción refleja la cohesión social y el aprendizaje dentro del grupo de gorilas».

Tras el nacimiento, BIOPARC Fuengirola lanzó una votación popular para elegir el nombre de la nueva cría; finalmente el nombre ganador fue Ernie, con un 44 % de los votos. Esta elección rinde homenaje a Ernest, un macho emblemático del parque que falleció en 2017 a los 45 añosa. Otros nombres populares en la votación fueron Goodall, con un 31 %, y Kasai, con un 24 %.

La relevancia para la conservación de la especie

El gorila de llanura occidental está catalogado como especie en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Su población ha disminuido drásticamente debido a la pérdida de hábitat, la caza furtiva y enfermedades.

El gorila de llanura occidental es la subespecie más pequeña del gorila occidental. Tiene la piel negra y un pelaje oscuro y áspero que cubre casi todo el cuerpo, excepto la cara, manos, pies y orejas. Los machos adultos desarrollan una característica franja gris plateada en la espalda, motivo por el que se les denomina «espalda plateada». Habita en los bosques tropicales húmedos, pantanos y selvas de África central, especialmente en países como Gabón, Camerún o la República del Congo. Es una especie diurna, terrestre y social, que vive en grupos liderados por un macho dominante.

Su dieta es principalmente herbívora y folívora: consume frutas, brotes, raíces, corteza y tallos, complementando ocasionalmente con insectos. Es poligínico y de reproducción lenta; las hembras tienen una sola cría tras nueve meses de gestación y no alcanzan la madurez sexual hasta los ocho o nueve años. Las crías dependen de la madre durante varios años, fortaleciendo así los vínculos sociales del grupo.

Contexto europeo: un nacimiento excepcional

El nacimiento de Ernie es el segundo registrado en Europa en 2025 y el primero en España, un logro que se enmarca dentro del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP). «Este programa está gestionado por un coordinador europeo o internacional que supervisa la gestión poblacional de las especies bajo su cuidado. Con la ayuda de su comité, su función es identificar a todos los individuos presentes en los parques de animales y recopilar la información en un registro genealógico (libro genealógico). Con base en esta información, realizan análisis genéticos y demográficos para presentar recomendaciones de cría y transferencia a los parques», señala Ecozonia. BIOPARC Fuengirola ha sido un centro de referencia en Europa desde la llegada de su primer grupo de gorilas en 2004.

«El nacimiento de Ernie es un acontecimiento clave para reforzar los vínculos sociales y asegurar la transmisión de comportamientos culturales dentro del grupo», explica Javier Vicent. Los visitantes que presenciaron el parto pudieron observar de cerca el comportamiento natural de los gorilas, comprendiendo mejor sus necesidades, costumbres y complejidad social.

El nacimiento de Ernie no fue casualidad. La EAZA autorizó la reproducción tras un exhaustivo análisis genético y demográfico. La EAZA (Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios) se ha organizado como una red europea de parques de animales para facilitar el intercambio entre los establecimientos miembros y diferencia tres niveles de programas de conservación: Programas de Conservación de Especies (EEP), Programas de Conservación de Especies (ESB) y Monitoreo.

Finalmente, BIOPARC Fuengirola señala que «el gorila de llanura occidental está catalogado por la UICN como En Peligro Crítico de Extinción, la categoría previa a la extinción en estado salvaje. Sus poblaciones se han reducido drásticamente debido a la caza furtiva, la pérdida de hábitat, entre otros.. Cada nacimiento dentro de los programas europeos coordinados representa un paso fundamental para asegurar la supervivencia futura de esta especie emblemática, considerada uno de los grandes iconos de la biodiversidad africana».