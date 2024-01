El truco de los expertos para saber si hay cámaras en el Airbnb en el que te alojas

Las plataformas de alojamiento como Airbnb han introducido una nueva dinámica en nuestros viajes. Sin embargo, debido a las particularidades de estos alquileres, algunos propietarios podrían considerar la posibilidad de instalar cámaras en sus hogares, una práctica que va en contra de los derechos y constituye un delito.

Con el objetivo de prevenir la grabación de personas que eligen este tipo de arrendamientos, es de especial interés conocer algunos consejos para detectar posibles cámaras ocultas en los apartamentos de Airbnb, los cuales son muy fáciles de poner en práctica.

¿Cómo detectar posibles cámaras ocultas en los apartamentos de Airbnb?

Cuando te alojas en un lugar desconocido, es crucial prestar atención a objetos que puedan parecer fuera de lugar, los cuales podrían albergar cámaras ocultas. Este primer paso implica detectar cualquier artefacto extraño o que parezca fuera de contexto, ya que muchas cámaras se esconden en dispositivos domésticos convencionales, como luces o termostatos.

Asimismo, puedes iniciar la búsqueda en áreas sensibles como los baños y las habitaciones. Por lo general, las cámaras están conectadas a una fuente eléctrica o dispositivo electrónico, facilitando su localización. No obstante, dado que las cámaras modernas son extremadamente pequeñas, pueden camuflarse en diversos objetos, desde despertadores hasta relojes de pared, detectores de humo, plantas, espejos, bombillas, altavoces e incluso enchufes, lo que complica su detección.

Otro truco útil consiste en utilizar una linterna para examinar si hay lentes de cámara. La lente de una cámara oculta suele estar hecha de vidrio y, al ser más reflectante que otros materiales, puede destacar cuando se ilumina.

Los espejos de doble fondo son elementos comúnmente utilizados en la industria cinematográfica para permitir a las cámaras grabar desde la parte posterior, capturando la expresión facial de los protagonistas. La detección de estos dispositivos es tan sencilla como apagar la luz de la habitación, encender la linterna de tu móvil y revisar la superficie del espejo.

En caso de no lograr detectar las cámaras mediante métodos visuales, puedes recurrir al uso de aplicaciones que identifican dispositivos con WIFI. Dado que muchas cámaras están conectadas a internet para el visionado de imágenes por parte del anfitrión, estas aplicaciones pueden mostrar todos los dispositivos inalámbricos conectados a la misma red WIFI que tu móvil.

Si estas medidas resultan insuficientes, puedes usar un detector de RF para escanear las frecuencias de radio y detectar dispositivos inalámbricos, aunque los modelos económicos no suelen ser muy confiables. En situaciones donde el anfitrión tiene una red inalámbrica privada, el detector de RF puede notar todas las señales inalámbricas en el alojamiento, proporcionando una capa adicional de seguridad.

Si te encuentras con una cámara oculta, es fundamental tomar medidas inmediatas para proteger tu privacidad. Desconecta la cámara de inmediato sin causar daños, ya que el firmware de la cámara podría contener información identificativa, como credenciales de acceso y la red Wi-Fi a la que estaba conectada, según señalan desde ‘CNBC’.

La primera acción que deberías tomar es contactar tanto con el anfitrión como con Airbnb directamente para informar de la situación. También puedes considerar presentar una denuncia ante la policía si así lo decides. Si decides quedarte en el alojamiento a pesar del hallazgo, puedes desconectar la cámara o colocar un objeto que obstruya su visión.

Normas

Airbnb permite aquellos dispositivos diseñados para monitorear o vigilar zonas públicas, como la puerta principal o una entrada para vehículos, así como áreas comunes. Esta autorización está condicionada a que estos dispositivos estén claramente identificados y que se haya informado a los huéspedes sobre su presencia antes de realizar la reserva. Es importante destacar que los espacios comunes excluyen tanto dormitorios como baños.

Por otro lado, no permite cualquier dispositivo que supervise un espacio común si no está instalado de manera visible y no aparece en la descripción del anuncio, así como el monitoreo de espacios privados, como dormitorios, baños o áreas comunes utilizadas para dormir, como una sala de estar con un sofá cama.

Información para propietarios

Es fundamental encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad de tu alojamiento y respetar la privacidad de tus huéspedes. Considerando esto, es esencial tener en cuenta las siguientes pautas: