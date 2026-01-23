¿Cómo se escribe ‘no te ralles’ o ‘no te rayes’? La RAE aclara las dudas

En el español coloquial, una de las dudas más frecuentes, sobre todo entre jóvenes, que son quienes utilizan mayoritariamente esta expresión, es la siguiente: ¿se escribe «no te ralles» o «no te rayes»? Ambas suenan exactamente igual, pero no se escriben de la misma manera y, por supuesto, no significan lo mismo. La Real Academia Española (RAE) ha aclarado cuál es la diferencia entre ambas.

Esta coincidencia fonética provoca errores habituales en la escritura que se reflejan en contextos informales, como mensajes de WhatsApp o publicaciones en redes sociales. Un ejemplo más de lo amplio y dinámico que es el idioma español, con multitud de expresiones que forman parte de nuestra vida cotidiana.

¿’No te ralles’ o ‘no te rayes’?

El verbo «rallar» procede de «rallo», nombre del utensilio de cocina que hoy conocemos como rallador. El significado de «rallar» es muy específico: desmenuzar un alimento con un rallador. Se ralla limón, queso, zanahoria o pan, entre otros alimentos, y el nombre que recibe esta acción es «ralladura». Si bien es cierto que antiguamente se utilizaba «rallar» como sinónimo de «incomodar» o «molestar», esta acepción ha quedado prácticamente en desuso. Por lo tanto, según la RAE, escribir «no te ralles» o «me ralla la cabeza» no es correcto con base en la norma actual.

Por su parte, el verbo «rayar» proviene del latín radiāre, «despedir rayos», y tiene los siguientes significados recogidos en el diccionario: hacer o tirar rayas; trazar, reglar o pautar. También significa tachar lo manuscrito o impreso con una o varias rayas, así como subrayar o marcar un texto. Asimismo, puede referirse a estropear o deteriorar una superficie lisa o pulida con rayas o incisiones, como raspar, arañar o rozar. En uso coloquial, significa trastornar o volver loco, así como enfadar, fastidiar o hartar, empleándose también de forma pronominal.

En Costa Rica, se usa para indicar que un vehículo adelanta o rebasa a otro. Como verbo intransitivo, puede significar confinar o lindar con otra cosa, amanecer o alborear («rayar el alba»), sobresalir o distinguirse entre otros, y asemejarse o acercarse a algo («rayar en lo ridículo»). En forma pronominal y coloquial en España, significa obsesionarse o preocuparse excesivamente.”

Con todo esto, la conclusión es claro: cuando se quiere decir que alguien no tiene que darle demasiadas vueltas a algo u obsesionarse, la forma correcta es «no te rayes», con «y». Sin embargo, el hecho de confundirse es comprensible por dos motivos: en el pasado, el verbo «rallar» tuvo un uso figurado similar y «rayar» y «rallar» suenan igual. Sin embargo, la RAE ha delimitado los significados de ambos verbos.

Rallar

«Voy a rallar queso para la pasta».

«Tienes que rallar el pan antes de hacer las albóndigas».

«He rallado limón para darle más sabor al bizcocho».

«Ralla la zanahoria muy fina para la ensalada».

«Compré un rallador nuevo porque el antiguo no rallaba bien».

«Añade un poco de chocolate rallado por encima».

«La receta pide ajo rallado, no picado».

Rayar

«No te rayes por el examen, seguro que te sale bien».

«Se me ha rayado el móvil al caerse al suelo».

«El niño rayó la mesa con un cuchillo».

«No me rayes más con el mismo tema».

«Ese comentario raya en lo ridículo».

«El disco estaba tan rayado que la canción se repetía».

«Me rayo mucho cuando las cosas no salen como espero».

RAE

«Rallar se ha formado sobre rallo (del latín rallum, y éste de radĕre ‘raer’), voz que designa un instrumento de cocina más conocido como rallador. Por eso, rallar significa hoy ‘desmenuzar con el rallador’, como hacemos con el queso o el pan, y ralladura es lo que resulta de dicha acción (como la del limón que se añade a los bizcochos). Aunque rallar tuvo antaño cierto uso figurado como ‘molestar o fastidiar’, esa acepción no ha pervivido en la lengua actual.

Por otro lado, el verbo latino radiāre («despedir rayos») dio lugar a nuestro polisémico rayar, usado, entre otros, con los sentidos de «hacer rayas (en algo)» o «estropear(se) una superficie lisa o pulida con rayas o incisiones», como en Algún gracioso me ha rayado el coche. De esta acepción deriva el popular uso del participio rayado en referencia a los discos de vinilo cuando se estropeaban a causa de rayaduras en su superficie: la aguja del tocadiscos se quedaba atascada en ese punto del surco y lo ahí grabado se repetía una y otra vez», explica la RAE.

Consultas de la semana | ¿Se escribe «no te rayes» o «no te ralles»? El verbo usado en el habla juvenil con el sentido de ‘volver(se) loco’es «rayar(se)»: «No te rayes». «Rallar» significa en el español ‘desmenuzar algo restregándolo con el rallador’: «El queso está rallado». pic.twitter.com/tQk9MRPClO — RAE (@RAEinforma) July 16, 2019

En definitiva, si alguna vez dudas entre ambas, recuerda esta idea: los alimentos se rallan; la cabeza, cuando se obsesiona, se raya.