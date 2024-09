Estas son las ciudades de Europa más antipáticas: todos han acertado con la primera

Todo el mundo ha acertado con la primera de las ciudades más antipáticas de Europa, sin duda alguna es la que todos tenemos en mente. Las ciudades se forman por las personas que viven en ellas, con más o menos orgullo de pertenecer a una comunidad que puede acabar siendo la que lo cambiará todo. Visitar estas ciudades de Europa que se convierten en auténticas joyas de la gastronomía, el arte o la moda. Tenemos la suerte de vivir en ese viejo continente cargado de historia.

Europa es una de las zonas del planeta que más visitantes recibe, la menos densamente poblada si comparamos con los otros continentes, por lo que, se convierte en un polo de atracción que debemos conocer y que esta lista nos permite conocer. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa una serie de elementos que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Son tiempos de crisis y de inestabilidad en algunos puntos, pero lo que no cambia con el paso de los años, es el carácter de esas personas que habitan en unos lugares que creen que son el centro de todo.

Todos han acertado con la primera

Una importante cadena de hoteles ha elaborado la lista de las ciudades más antipáticas de Europa. No quiere decir que todos sus habitantes sean antipáticos, sino más bien todo lo contrario. Simplemente, tienen una fama que les viene dada por unos pocos que no han dudado en sacar este carácter que guardan dentro.

Siendo la primera, una de las que quizás sea la que todos tenemos en mente. En este lugar de Europa, recibir una respuesta inesperada, marcada por estos cambios que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta, será una realidad. Es indispensable estar preparado para dar rienda suelta a una buena contestación.

En este caso, nos enfrentamos a algo que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno y que se convertirá en una auténtica sensación. Habremos llegado a ese punto en el que tengamos muy clara esta lista, quizás para desmentirla del todo, con una serie de señales que tenemos por delante.

Toma nota de qué ciudades son, según esta lista, las que tienes más probabilidades de encontrarte con personas que te contesten mal. Siendo algunas de las que mejor conoces de Europa.

La lista de las ciudades de Europa más antipáticas

Antes que nada, debes saber cómo se ha elaborado esta lista que nos comparte el grupo Zenit. Según explica: «La revista líder mundial en negocios, CEO World Magazine ha realizado una encuesta a 178 500 adultos europeos este otoño y les pidió que eligieran las cinco ciudades menos amables de Europa de una lista de las 50 ciudades europeas más grandes. Esta encuesta no califica a todos los habitantes de una ciudad, son percepciones particulares de los encuestados. Su valor es orientativo, debido al parecer de una mayoría».

Una vez puesta en contexto, el primer lugar de esta lista no podía ser ocupado por ninguna otra ciudad. Sí, es la que estás pensando, París, es la ciudad más antipática de Europa y según dicen: ««París es la ciudad de la luz» o «París bien vale una misa», dijo Enrique IV. La capital de Francia es la segunda ciudad más visitada del mundo después de Londres. Y Aunque parezca mentira, el Síndrome de París realmente existe. Algunos turistas lo padecen cuando llegan a la ciudad y se sienten decepcionados. Hay muchos turistas que llegan con unas expectativas muy altas sobre la ciudad, transmitidas por películas, revistas, internet… Y no se cumplen sus expectativas. Independientemente de los atractivos de París, que son muchos, también están sus habitantes, y al parecer estos sí que decepcionan con su poca amabilidad y empatía con los visitantes. París ocupó el primer lugar en la lista y fue calificada como la más grosera por el 36 % de los encuestados. ¿Estarán hartos los parisinos de tanto turista?»

La segunda ciudad quizás no te la esperabas o sí, aunque para muchos debería estar codo con codo con París. Según nos indican en el mismo artículo: «La capital de Inglaterra es la ciudad más visitada del mundo, y para muchos, la más bonita de Europa. Londres es una ciudad imprescindible para cualquier turista. La monarquía inglesa le da una gran parte de su glamour a la capital del Reino Unido y también muchísimo dinero. Londres es una ciudad muy cosmopolita, alimentada por todos los países que fueron parte de la corona inglesa. Pero sin menos preciar todos los atractivos de esta gran ciudad, hay que decir que los londinenses son muy suyos, muy serios y también tienen leyes un tanto peculiares: es ilegal estar a menos de 100 metros del monarca si no llevas calcetines o también morirse en las Houses of Parliament. Esto último se debe a que aquél que muere allí se le tiene que hacer un funeral de Estado. Londres fue elegida la 2ª ciudad con los ciudadanos más antipáticos de Europa por el 18 % de los encuestados».