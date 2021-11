Tenemos muchas ganas de viajar, pero si al lado contamos con los mejores lugares para hacerlo, entonces no hace falta irse lejos. Ahora una ciudad española despunta y está entre los destinos del National Geographic para 2022. En concreto, figura en la lista de los 25 lugares más increíbles para viajar.

Te damos más señas de este lugar que tienes bien cerca y que puedes escaparte para sorprenderte por su belleza.

La ciudad española que está entre los destinos escogidos por el National Geographic

Es la selección «Best of the World 2022», que ha elegido a Granada como único destino español entre esta lista con los mejores lugares para viajar durante el año que viene. Así que toma nota y empieza a reservar, pandemia mediante, porque va a ser uno de los destinos más solicitados del año que viene.

En un apartado adicional, esta publicación habla también de otros destinos españoles como Menorca, nombrado como nuevo gran destino cultural; Somiedo, en Asturias, por su contribución a la sostenibilidad; la ría de Bilbao como turismo sostenible; y la Transpirenaica, el sendero de los Pirineos, como ejemplo de turismo activo.

¿Qué visitar en Granada?

Es una ciudad con larga historia y predominio de la cultura árabe que se asentó durante años. Así lo que más llama la atención es la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, a la que hay que ir sí o sí cuando estamos en la ciudad.

Hay otros encantos como la catedral de la ciudad, además del jardín del Generalife y el Albaicín. Su cercanía de la estación de esquí de Sierra Nevada, a la zona histórica conocida como La Alpujarra y a la zona del Mediterráneo conocida como la Costa Granadina la convierten en una ciudad bien completa para pasar varios días.

Otros lugares a los que debes ir

En esta misma lista, y más allá de la ciudad española que está entre los destinos del National Geographic para 2022, también se destacan El Danubio, Costa Licia (Turquía), la Isla de Bonaire (Antillas) y la Costa Este de Maryland, en Estados Unidos.

En cultura, también se aconseja poder ir a visitar durante 2022 destinos como los Montes de Jingmai (China), la isla de Procida (Italia), Ruhr Valley (Alemania) o el parque Nacional Yasuní de Ecuador.

Así que no te lo pienses mucho y reserva tu viaje y alojamiento a esta gran ciudad que ahora es centro de todo el mundo.