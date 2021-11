Si Tokio seduce con su aspecto futurista, Kioto es, por su parte, el centro histórico y cultural del país. La que fue la antigua capital del país, Japón, desde 794 hasta la Restauración Meiji en 1868, se baña en una atmósfera suave, acunada por el tranquilo flujo del río Kamo. Descubre ahora todo lo que debes de saber sobre Kioto antes de viajar a la ciudad de las geishas.

Todo lo que debes de saber sobre Kioto antes de viajar a la ciudad de las geishas

Ubicada a unas 3 horas en Shinkansen (tren bala) desde Tokio, la ciudad de Kioto es de fácil acceso y es la segunda parada en un viaje a Japón.

Numerosos monumentos y distritos evocan el apogeo de la ciudad: el palacio imperial y el castillo de Nijo, así como Gion, el famoso distrito de las Geishas así como teatros que ofrecen muchas representaciones de Noh, Bunraku (teatro de marionetas) y Kabuki. Como prueba de la riqueza del patrimonio de Kioto, alrededor de diez sitios están en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Entre los muchos templos y jardines que tienen una arquitectura notable destacan el el templo Kinkakuji, el templo Ginkakuji, el templo Ryoanji, o el templo Daitoku-ji . También podemos disfrutar de la meditación y el espíritu Zen recorriendo el camino de los Filósofos.

Con todo lo mencionado, puedes hacerte una idea de que una visita a Kioto será la forma más segura de acercarte a los aspectos más tradicionales de la cultura japonesa . Además, el Museo Nacional de Kioto es una maravilla para comprender cómo se hace un kimono y descubrir toda la sofisticación de las tradiciones japonesas.

Clima y tiempo

Si tienes planeado un viaje a Kioto es importante conocer no solo los lugares más tradicionales que no te puedes perder. Como cualquier otro viaje, es esencial conocer el tiempo y el clima que hace. En el caso concreto de Kioto nos vamos a sorprender con la humedad del aire que se nota nada más aterrizar. Rodeada de montañas por tres lados, la ciudad retiene mucho la humedad, por lo que el aire tiende a estancarse.

El calor es bastante fuerte a mediados de agosto, aunque desde finales de septiembre, las cosas mejoran.

¿Cuándo ir?

Las épocas ideales para visitar Kioto son la primavera y el otoño . También es durante estos períodos que hay más turistas, en particular durante la «Semana Dorada» (finales de abril-principios de mayo) cuando muchos japoneses se van de vacaciones.

En mayo, la temperatura fluctúa entre los 12 y 24 ° C con lluvias frecuentes en junio. Por último, si planeas viajar en invierno, ten la seguridad de que las temperaturas bajan aunque no demasiado (una media de 5 ° C).

Qué documentos son necesarios para viajar a Kioto

Para viajar a Kioto y, en general, a Japón , debes tener un pasaporte válido durante la duración de su estadía. También debes poder presentar un billete de transporte de regreso, ya sea uno de avión o un billete de barco. Cuando ingreses a territorio japonés, las autoridades te pedirán tu tarjeta de desembarque y tomarán tus huellas dactilares. También te tomarán una foto y pueden hacerte una pequeña entrevista antes de entregarte los papeles.

Vacunas recomendadas

A pesar de que actualmente visitar Japón como turista es imposible debido a la pandemia, una vez que se abran las fronteras en este sentido, será necesario evidentemente presentar un pauta de vacunación contra la Covid-19 completa y posiblemente se deberá presentar también una PCR negativa.

En cuanto al resto de términos sanitarios, Kioto, como el resto de Japón, no presenta ningún riesgo particular para la salud. No tendrás problemas para encontrar farmacias y el sistema sanitario japonés no tiene nada que envidiar al de los países europeos. Sin embargo, si necesitas ver a un médico en el lugar, ten en cuenta que el idioma puede ser un problema. Puede ser buena idea planificar un seguro antes de tu salida, porque algunos médicos son reacios a atender a visitantes extranjeros y, lo que es más, el costo de las consultas es altísimo.

Dinero en efectivo

Para pagar tus compras, deberás usar yenes (Y). En octubre de 2021, 1 euro valía 131, 77 Y, pero el precio de esta moneda está fluctuando, infórmate sobre su tasa antes de tu salida. Puedes retirar dinero de los cajeros automáticos en las oficinas de correos, pero ten en cuenta que los que no están marcados como «ATM internacional» no aceptan tarjetas extranjeras. En Kioto, se aceptan tarjetas de pago en la mayoría de los hoteles, lo que no ocurre en los restaurantes. Algunos bancos también pueden cambiar tu moneda, pero debes tener en cuenta que los bancos están cerrados los fines de semana y entre semana cierran a las 15:00 horas.

Consejos

Los japoneses desaprueban las propinas, así que es mejor evitarlas. El servicio y los impuestos ya están incluidos en las facturas que pagamos así que a diferencia de muchos países, en Japón no se practican las propinas. Cuando este hábito pasa por un agradecimiento, corre el riesgo de ser muy mal percibido por los japoneses que lo verán como una falta de respeto y consideración. También ten en cuenta que algunos establecimientos prohíben formalmente a su personal recibir propinas. Al querer hacerlo bien, es más probable que perjudiques a los empleados a los que quería agradecer.

Precios medios

El alojamiento es el principal gasto de una estancia en Kioto. Será difícil encontrar una habitación modesta por menos de 50 euros, incluso en un albergue. Para hoteles un poco más exclusivos, los precios suben rápidamente a 80 o 100 euros. Para comer, gastarás unos 15 euros en un pequeño restaurante de barrio, y gastará entre 20 y 25 euros por comida para los restaurantes de gama media. Para desplazarte, cuenta 1,70 euros por billete de autobús y entre 1,60 y 2,60 euros por un billete de metro que te servirá para llegar a los principales lugares turísticos.