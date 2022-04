La ciencia dice la edad en la que ya estás viejo para salir de fiesta

Seguro que ya te has dado cuenta de que, a medida que cumples años, las fiestas no te sientan igual. Tienes que irte mucho antes a casa porque ya no aguantas en pie hasta las seis o siete de la mañana como cuando eras más joven, y si bebes algo de alcohol, al día siguiente sufres una resaca mortal. Pues bien, la ciencia ha dado con la edad exacta en la que ya estás viejo para salir de fiesta. ¿Sabrías decir cuál es?

Este viernes han hablado sobre el tema en el programa ‘Mateo&Andrea’, y la respuesta es cuanto menos sorprendente. Podrías pensar que a partir de los 40 o los 50 años salir de fiesta ya no sienta igual, pero lo cierto es que es mucho antes: a los 37 años. La explicación es muy sencilla: a partir de esta edad las resacas son mucho más duras, según el estudio publicado por un equipo de científicos británicos.

La resaca se define como un conjunto de síntomas que se presentan después de la ingesta de alcohol. Aunque son muy desagradables, en la gran mayoría de los casos desaparecen en un plazo máximo de 24 horas. Hay quienes creen que saben cuánto alcohol se puede tomar de forma segura para evitar la resaca, pero no hay ninguna fórmula mágica para esto.

El estudio, elaborado por ‘Currys PC World’ y recogido por ‘Mixmag’, señala que a partir de los 31 años las personas empiezan a preferir planes más tranquilos o incluso quedarse en casa. Más allá de la resaca, hay otras causas sobre por qué a los 37 años alguien ya está viejo para salir de fiesta: no tener ganas de prepararse para salir, tener que contratar una niñera para cuidar de los niños, los gastos que conlleva y tener que coger un taxi para desplazarse.

Mejores ciudades del mundo para salir de fiesta

Por último, cabe señalar cuáles son las mejores ciudades para salir de fiesta a nivel global: