La calle de Madrid que está entre las más ‘cool’ del mundo

Madrid es una ciudad fantástica, y ahora ‘Time Out’ ha reconocido una de sus calles entre las más geniales del mundo. Para elaborar el ranking, el medio ha preguntado a 20.000 habitantes de las distintas ciudades que clasifican las calles en cuanto a diversión, comida y relación con la comunidad. Este es el segundo resumen anual de las calles más geniales del mundo, entre ellas una calle de Madrid que no todo el mundo conoce.

En el ranking de ‘Time Out’ no aparecen las calles más famosas, sino aquellas que los habitantes de las ciudades seleccionan como una de sus favoritas. En el caso de Madrid, se trata de la calle Echegarary, situada en el Barrio de las Letras. Se encuentra entre Huertas y la Carrera de San Jerónimo.

En la antigüedad, se llamó calle del Lobo por una piel de lobo que un cazador tuvo en la puerta de su casa. En la actualidad, lleva el nombre del dramaturgo José de Echegaray, el primer premio Nobel español.

Cuenta con multitud de bares y restaurantes que por las noches se llenan de gente en busca de diversión. Uno de los locales más conocidos es La Venecia, fundado en el año 1922. Conserva el aspecto de las tabernas de principios del siglo XX y ofrece una gran carta de raciones.

“Es solo un pequeño tramo dentro de la expansión de Madrid , pero aun así, te llevaría más de 24 horas aprovechar al máximo la calle Echegaray. La calle cruza el histórico Barrio de las Letras recorriendo rincones pintorescos, lugares escondidos de flamenco y tabernas centenarias veneradas por los lugareños. Pero también es el lugar para degustar cócteles de autor en una de las mejores coctelerías de España , o disfrutar del ramen más sabroso de la ciudad. En cierto modo, Echegaray condensa el espíritu de Madrid en una sola calle, y precisamente por eso se ha convertido en el punto de moda más reciente de la capital española”, explica ‘Time Out’.

Los 20 primeros puestos en el ranking son para las siguientes calles:

