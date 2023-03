El botón mágico que tiene la tostadora para descongelar y tostar a la vez

La tostadora es uno de los pequeños electrodomésticos que más utilizamos en la cocina, imprescindible para preparar muchos desayunos, y es que nada como un par de buenas tostadas para comenzar el día con energía y alegría. Mucha gente desconoce que la tostadora tiene un botón mágico para descongelar y tostar al mismo tiempo, y si sigues leyendo te damos las claves para que sepas utilizarlo con éxito.

Un simple trozo de pan se puede convertir en un exquisito manjar gracias a una tostadora, incluso siendo un trozo de pan duro que parece imposible de recuperar para que te puedas comer sin partirte un par de dientes. Y aunque lo habitual es pensar que únicamente te servirá para calentar el pan, lo cierto es que le puedes sacar partido para mucho más que simplemente eso, que ya es bastante.

Así puedes descongelar en la tostadora

Poner una tostadora en funcionamiento no tiene ningún truco en particular, ni tampoco misterio, es bien sencillo, bastará con bajar la palanca y esperar el tiempo que hayas seleccionado para que tu tostada esté lista. Si cuando el pan está listo crees que necesita más calor, vuelve a bajar la palanca y ve comprobando cada poco tiempo hasta que esté en el punto deseado y no se queme.

Una vez que tienes claro el funcionamiento más básico de la tostadora, suele haber otros botones a los que en muchas ocasiones no se presta atención, especialmente uno que es para recalentar y otro para descongelar («Defrost»), que es en el que nos queremos centrar, ya que resulta muy interesante y se le puede sacar mucho más partido del que habitualmente se le saca.

Gracias al botón de «Defrost» podrás descongelar en la tostadora fácilmente, al mismo tiempo que se tuesta. Accionando ese botón se eliminará el estado de congelación, lo cual resulta ideal si tienes pan en el congelador y te olvidaste de sacarlo la noche anterior, ya que podrás descongelar y tostar en un par de minutos. El pan queda perfecto, nada de estar un poco frío por el centro y tostarse más por fuera como suele pasar cuando no lo dejas descongelar el tiempo suficiente y lo tuestas sin activar el botón de descongelado.

Otro trucazo es utilizar el accesorio para calentar aquellos panes que no caben en las ranuras, o quizás otros productos de bollería, como croissants, ya que quedarán en la parte superior sin necesidad de estar en la ranura pero recibiendo igualmente todo el calor para llegar al punto deseado en cada caso.