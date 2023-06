Así es el pueblo a una hora de Madrid con una cascada alucinante que hay que ver una vez en la vida

Como parte de las Rutas de Guadarramista, hay un pueblo con cascada en Segovia en el que vale la pena detenerse. Más allá de este atractivo natural único, la población de Martín Muñoz de Ayllón destaca por su arquitectura típica y los vestigios de su historia. es el pueblo a una hora de Madrid con una cascada alucinante.

Esta pedanía de Riaza se halla no muy lejos de otros pueblos segovianos recomendables como El Muyo, Villacorta o Madriguera. Hay que recordar que, al conjunto de éstos, cada uno con sus encantos, se lo conoce como «los pueblos rojos y negros de Segovia».

El pueblo al lado de Madrid con una cascada alucinante

¿Qué ver en Martín Muñoz de Ayllón?

Desde Turismo de Segovia explican que este mágico lugar «se encuentra al pie de la sierra, rodeado de robles, cerca del río Vadillo; y está incluido en la ruta de los pueblos de colores, siendo el color predominante en este caso el amarillo» al contrario que en otros.

Su particular nombre deriva de un general del Cid llamado Martín Muñoz, que de hecho es citado en el su libro Cantar. Durante décadas, solamente los vecinos de la zona supieron de la existencia de ese conjunto de casas de tradición ganadera y difícil acceso. Recientemente, sin embargo, se ha transformado en uno de los más reclamados por los fanáticos del turismo rural.

Convertido en un paraje que recibe cientos de visitantes cada mes, entre los motivos para viajar hasta este sitio destacan varios como «su aspecto pintoresco», en el que sobresalen «tejados al estilo segoviano y chimeneas elaboradas con pedazos de teja».

La Chorrera, el principal atractivo

No obstante, la razón por la que la mayoría de los foráneos se acercan hasta allí es su cascada. Denominada «La Chorrera», debes saber que posee una altura de alrededor de cinco metros. Pero su belleza no radica en la imponencia sino en el espectáculo que ofrece a la vista. Es un punto ideal para descansar y apreciar la naturaleza en su máxima expresión antes de seguir el camino. Y todo esto bien cerca de la capital, así que es mejor no perderse este gran espectáculo de la naturaleza para desconectar.

Las excursiones parten desde el corazón del pueblo y también incluyen la Sierra de Ayllón y la altura de La Buitrera.

Así es el lugar ideal para realizar excursiones por la zona sea en fin de semana o elegido como turismo rural en vacaciones.