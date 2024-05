Así es el instituto más caro del mundo: sólo para reyes y millonarios

El Instituto Le Rosey en Suiza es la escuela secundaria más cara del mundo, con una tarifa anual que asciende a 133.000 dólares. Los estudiantes pueden disfrutar de un abundante desayuno tipo buffet, actividades deportivas como baloncesto y esquí, y descansos entre clases para beber una taza chocolate caliente. Se trata de una de las instituciones educativas más antiguas de Suiza y goza de gran prestigio a nivel mundial. Su origen se remonta a 1880, cuando fue fundado por Paul-Émile Carnal en las instalaciones del Castillo de Rosey, construido en el siglo XIV.

Además de su sede principal, la escuela cuenta con un campus en la estación de esquí del pueblo de Gstaad, en el cantón de Berna, donde estudiantes, profesores y personal pasan los meses de invierno. A lo largo del siglo XX, Le Rosey se ganó el apodo de la «Escuela de los Reyes», debido a su larga historia formando a destacados alumnos, incluyendo a varios monarcas.

Instituto Le Rosey en Suiza

Le Rosey, una prestigiosa institución educativa fundada en 1880, acoge a un selecto grupo de 450 internos de todo el mundo. La escuela, que abarca un rango de edad desde los 8 hasta los 18 años, ofrece un entorno de aprendizaje único. Durante la primavera y el otoño, los estudiantes disfrutan de las instalaciones a orillas del lago en Rolle, mientras que los meses de invierno los pasan en las pintorescas montañas de Gstaad.

Con acreditaciones de prestigio como NEASC, IBO, CIS y el Grupo de Bachillerato Francés, Le Rosey garantiza una educación de calidad internacional. La diversidad es una característica fundamental, con más de 60 nacionalidades representadas y un máximo del 10% de estudiantes por nación.

En la competencia por asegurar un lugar en Le Rosey, la demanda supera con creces la oferta. La institución cuenta con capacidad para 400 estudiantes, pero sólo se disponen de 100 plazas cada año. En esta institución están acostumbrados a tratar con la élite internacional, pero enfatizan que no se aceptan aquellos que deseen ostentar la riqueza y el prestigio de sus padres. Además, subrayan que no importa cómo de brillante sea un estudiante; su admisión no está garantizada si no hay espacio disponible.

Entre los distinguidos alumnos que han pasado por las aulas de Le Rosey se encuentran destacadas personalidades como el príncipe Karim al-Husayni, reconocido como el Aga Khan IV, así como Farouk de Egipto, el Sha Reza de Irán y Emmanuel Filiberto de Saboya.

Además, también han sido parte de su historia figuras como el príncipe Dasho Igyen Jigme Wangchuck de Bután y miembros de renombradas familias como los Niarchos, Getty, Rothschild o Rockefeller. Estos nombres ilustres dan testimonio del prestigio y la excelencia educativa que caracterizan a Le Rosey.

Historia

El Castillo de Rosey, una antigua fortaleza feudal ubicada en el corazón de Le Rosey en Rolle, fue seleccionado en 1880 por el fundador de la escuela, Paul-Emile Carnal, quien era un apasionado de la naturaleza, la historia y el entorno rural.

La sede principal de la escuela Le Rosey en Rolle está situada junto al renombrado lago de Ginebra. En 1917, la institución comenzó a trasladarse a Gstaad, en el cantón germanohablante de Berna, durante los meses de invierno para escapar de la densa niebla que cubría el lago de Ginebra.

En el año 1937, Le Rosey dio inicio a una nueva era bajo el liderazgo de Louis Johannot y Helen Schaub, quienes se convirtieron en la tercera generación de directores. Bajo su tutela, se produjo un hito significativo: la admisión de estudiantes femeninas en la institución.

Durante las décadas de 1950 y 1960, la mayoría de los alumnos provenían de Estados Unidos, Italia y Grecia. En los años 70, se unieron estudiantes árabes e iraníes, seguidos por japoneses y coreanos en los años 80, y rusos en los años 90. En esa década, los alumnos rusos representaban aproximadamente un tercio de la población estudiantil.

Programa educativo

El programa educativo de Le Rosey está diseñado para ofrecer una formación amplia, profunda y de alta calidad a una comunidad estudiantil internacional. La enseñanza en Le Rosey es bilingüe y bicultural, con el francés o el inglés como idioma principal de instrucción, dependiendo del programa académico del estudiante.

Desde la Clase 9 hasta la Clase 7, los estudiantes siguen el Programa Bilingüe de Primaria, basado en el plan de estudios nacional francés y el Currículum Nacional del Reino Unido, complementado con el Currículo Internacional Primario para una educación global.

En las clases superiores, los estudiantes eligen su idioma principal y continúan sus estudios en francés o en inglés, con la posibilidad de aprender una tercera o cuarta lengua además de su idioma principal de instrucción.

Durante la Secundaria, las clases de inglés y francés son obligatorias, y a partir de la Clase 3, los estudiantes comienzan el Programa «Pre-Bac» para prepararse para el Bachillerato Internacional (IB) o el Bachillerato Francés en los dos últimos años de escolaridad.