Así es el horóscopo de Mercadona que se está haciendo viral: ¿qué producto eres según tu signo?

¿Te gustaría saber qué producto de Mercadona eres según tu signo del zodiaco? Se está haciendo viral en redes sociales el horóscopo de Mercadona. Los usuarios lo están compartiendo con sus amigos y familiares, ya que resulta muy divertido compararse unos con otros.

Aries – Guacamole

Eres una persona a la que si no le hacen caso, te pones mal en tan solo dos días. Siempre eres el alma de la fiesta, y no puedes faltar a ninguna. Cuando conoces a alguien, o te odia o te ama, no hay punto medio.

Tauro – Toallitas húmedas WC

Cuando alguien te conoce, ya no puede vivir sin ti. Aunque tengas una apariencia de persona dura, en realidad eres todo lo contrario. Te caracterizas por tu gran versatilidad.

Géminis – Pizzas pequeñas de jamón y queso

¿Por qué las pizzas pequeñas de jamón y queso? Porque se venden en doble pack, como tu personalidad. Digan lo que digan, eres siempre la mejor elección. No tienes competencia, eres único.

Cáncer – Cereales rellenos de leche

Cuando alguien te conoce, nunca se olvida de ti. Eres tan intenso como el atracón de comerte medio paquete de cereales rellenos de leche. Hay quienes aseguran que es la mejor creación del mundo.

Leo – Jamón de bellota

Eres de gustos caros y siempre llamas la atención. Cuando alguien te conoce, ya no se conforma con menos.

Virgo – Sérum de ácido hialurónico

Eres una persona de rutinas, así que el sérum de ácido hialurónico, clave en la rutina de cuidado facial, es el producto que más se identifica contigo. Eres de apariencia sencilla, no te gusta llamar la atención.

Escorpio – Tarta de Ferrero Rocher

Ni tú mismo eres consciente de lo que tienes, pero consigues fascinar a las personas que te rodean. Tus relaciones sentimentales no duran mucho.

Libra – Tomate frito artesano

Eres una persona intensa y natural, que siempre consigue dejar huella. Tienes algo que atrapa a todas las personas que te conocen.

Sagitario – Chicles de menta

Tienes un carácter muy viajero, como los chicles de menta que van contigo a todos lados. Eres intenso y sensible.

Capricornio – Aceitunas chupadedos

Nunca deja a nadie indiferente. Como tu carácter, las aceitunas chupadedos son siempre para compartir. Quien te conoce sabe que eres la mejor compañía en cualquier situación.

Acuario – Tortilla de patata

Conocida en todo el mundo, eres una persona líder en todos los ámbitos de la vida. A veces resultas un poco cansino y se olvidan de ti, pero por poco tiempo.

Piscis – Macarilla reparadora

Todo el mundo acude a ti porque eres un gran salvador. Sueles ser la única opción cuando ocurre un desastre, aunque la sociedad no te valora lo suficiente.

¿Encaja el horóscopo de Mercadona con tu personalidad?

