Así es el faro que sólo se apagó cuatro veces en toda su historia: su luz se controla desde Sevilla

Hay un faro que sólo se apagó cuatro veces en toda su historia, la luz se controla desde Sevilla y es una auténtica obra de arte en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en unas vacaciones que nos envíen directamente hacia una serie de descubrimientos especiales. Nuestro país tiene rincones que hay que descubrir y que seguramente nos darán más de una sorpresa, empezando por un faro que tiene detrás de sí una historia espectacular.

Viajar por Sevilla es algo que nos puede dar más de una alegría, especialmente cuando necesitamos empezar a cuidar un poco más nuestras vacaciones. No saldremos de España, pero eso no significa que no nos adentremos en un lugar que merecerá la pena, que tengamos en cuenta un destino que puede darnos todo lo que necesitamos y más. Este faro es la excusa perfecta para viajar a Andalucía, conociendo un poco más lo que tenemos por delante y todo lo que podemos disfrutar. Sin duda alguna, ha llegado el momento de apostar por lo nuestro por muchas razones que quizás no conocemos.

Su luz sé contra desde Sevilla

Sevilla es una de las ciudades de España que más turismo recibe y no es casualidad, ya que es una de las que nos puede ofrecer todo lo que necesitamos y más. Cultura y gastronomía van de la mano, en este enclave único que puede estar más pendiente de una serie de elementos que nos servirán para centrarnos en lo que está por delante.

Un viaje no muy lejos de casa que no nos costará mucho de hacer. En familia y con nuestro propio coche, a nuestro ritmo y con todas las garantías posibles para poder disfrutar de unas jornadas que pueden ser únicas. Sin duda alguna, ha llegado el momento de afrontar estos cambios que tenemos por delante.

Unas vacaciones low cost sin nada que envidiar a unas de verdad. Estamos ante una situación de grandes cambios que acabarán siendo bienvenidos para nosotros. Imagina todo lo que puedes conseguir con un viaje cerca de casa que no tiene nada que envidiarte a una escapada fuera del país.

Este faro es una de las muchas maravillas que tienes cerca de casa y que seguro que te sorprenderá por su historia y características.

Sólo se apagó 4 veces en su historia

El Faro de Chipiona es una de las joyas que podemos visitar estos días en Sevilla. Una manera de realizar un turismo cerca de casa que nos ofrecerá todo lo que necesitamos y más para disfrutar de unas vacaciones de ensueño, sea la época del año que sea, podemos descubrir este lugar de España que guarda muchos secretos.

Según nos explican desde la web de Chipiona: «Mencionado en época Romana, por Pomponio Mela y Estrabón, cuentan que el general Quinto Servilio Caepión levantó una torre que llevaría su nombre, cerca del actual emplazamiento, para evitar el peligro del bajo de Salmedina. No se han conservado ni descubierto restos de aquella construcción hasta el día de hoy. El actual faro, construido en la Punta del Perro, entre 1863 y 1867 por el ingeniero de caminos Jaime Font Escolá, es una obra de ingeniería al más alto nivel. Es considerado el Faro más alto de España -con 69 metros- y uno de los más altos del mundo. La torre que hay que subir para llegar hasta la linterna tiene 322 escalones».

El precio por persona para acceder a él es de 5 euros, los niños menores de 7 años pueden acceder gratis. Las recomendaciones para poder ver esta joya en primera persona son:

Usar calzado cómodo.

Una adecuada hidratación (llevar botella de agua).

Especial cuidado para los grupos de riesgo:

Personas con problemas cardíacos.

Personas con problemas en las articulaciones inferiores.

aquellas personas que por recomendación médica no deben realizar este tipo de esfuerzo evitando cualquier contraindicación para su salud.

Los menores de 18 años irán en todo momento acompañados por un adulto.

Una vez en la cúpula, queda totalmente prohibido alzar a los menores, asomarlos a la barandilla o tomarlos en brazos junto a la misma.

Durante la visita, el guía será siempre el que dirija el grupo, y el personal de seguridad el que lo cierre, quedando por lo tanto en todo momento los visitantes entre ambos.

Los visitantes deberán observar todas las medidas de seguridad que le indiquen los responsables de la visita.

Por lo que, siguiendo estas indicaciones y con ganas de ver un faro que lleva mucho tiempo iluminando la zona, podremos descubrir un sitio que realmente merece la pena que veamos. Es un buen plan para estas vacaciones que tenemos por delante o para cualquier escapada que tengamos en mente.