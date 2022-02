Las almohadas tienen fecha de caducidad y seguro que no sabías cuando

Ahora hay mucho tipo de ropa de cama y cada una es diferente. Además, con los años, se han sofisticado y cuentan con sistemas más tecnológicos y ergonómicos. Sepas que las almohadas tienen fecha de caducidad pero quizás no sabías cuando y es necesario.

A no ser que se te estropee antes o se te rompa, las almohadas deben renovarse, de igual forma que hacemos con sábanas y colchón.

Cada cuándo cambiar las almohadas

Las almohadas tienen fecha de caducidad, pero realmente no hay una fecha establecida, todo depende de cada tipo y también material. Realizadas en algodón, relleno sintético y plumas, se puede cambiar cada dos años, pero no es una medida estándar, es decir, que la podemos renovar en unos meses o bien en más años si vemos que está bien.

Ahora bien, si son de látex o viscoelástica se pueden alargar hasta tres años. Porque son prendas mucho más durables en general.

Signos que dan a conocer que debes cambiar la almohada

Desgaste

Cuando hay un desgaste puede ser que el color esté peor y que además la almohada se haya quedado más delgada de como estaba antes. Está claro que hay un desgaste en este producto y que quizás debía ser cambiado hace ya tiempo.

Si hay irritaciones

Cuando observamos que te dan irritaciones cuando nos levantamos es que entonces ya la almohada puede tener ácaros y otras bacterias , y es mejor optar por otra.

Dolor en cervicales y otros

Según Beds, es conveniente saber que una buena almohada debe garantizar el apoyo correcto de cabeza, cuello y comienzo de espalda y una posición correcta (alineada) durante el descanso. Cuando nos levantamos con dolor de nuca, cervicales o espalda entonces es una clara señal de que algo no anda bien.

Lavarla la almohada

Para que esta prenda de cama dure mucho más hay cosas que se pueden hacer. Es el caso de lavarla en la lavadora pero unas cinco veces al año, no cada semana porque se estropeará mucho más. Otra cosa es dejarla en la lavandería porque allí sabrán como tratarla para que dure más de lo necesario y no tengas que desechar un producto cuando quizás no hace falta todavía.

Lo que está claro es que si apuestas por la calidad entonces es mejor, porque hace que las cosas duren más en el tiempo, de lo contrario estaremos invirtiendo en un producto que luego debemos de volver a comprar.