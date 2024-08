Los expertos advierten del alimento con el que nunca debes mezclar las lentejas

Existen alimentos cuya combinación no es recomendable debido a que pueden provocar digestiones pesadas o interferir en la absorción de nutrientes. Es importante mencionar que, en su mayoría, no representan un peligro para la salud, a menos que se padezca una condición específica. Por tanto, no es motivo de alarma si alguien está acostumbrado a consumir estas combinaciones.

Las lentejas son conocidas por su elevado aporte energético y su contenido rico en proteínas. Además, son una fuente significativa de hidratos de carbono y prácticamente no contienen grasas. Son beneficiosas para el tránsito intestinal debido a su contenido en fibra, que combate el estreñimiento. También son una fuente recomendable de hierro, lo que las hace adecuadas para personas con anemia ferropénica. Además, su alto contenido en potasio contribuye a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso.

El consumo de lentejas es recomendable para personas diabéticas, ya que contribuye a reducir los niveles de glucosa en sangre. Asimismo, debido a su alto contenido en fósforo, proporciona beneficios para los músculos, huesos y dientes al aportar el 40% de la cantidad diaria recomendada de este mineral. De igual manera, su contenido en hidratos de carbono de absorción lenta provee energía al cerebro, lo que mejora la concentración.

Alimentos «prohibidos» con lentejas

Aunque las legumbres no suelen combinarse con productos lácteos debido a que el calcio de estos últimos puede afectar la absorción del hierro presente en las lentejas, se suelen combinar con distintos tipos de carnes como pollo, chorizo o ternera.

En el caso de la combinación con carnes, la digestión puede complicarse, ya que las lentejas por sí solas requieren un proceso digestivo prolongado, y al añadir proteínas de la carne, este proceso se ralentiza aún más.

La combinación de arroz con lentejas tampoco es ideal para una digestión suave, ya que la mezcla de legumbres y almidones resulta pesada para el sistema digestivo. De forma similar, añadir una gran cantidad de patatas a un plato de lentejas también puede generar esa sensación de pesadez durante la digestión.

Otros alimentos que no deben mezclarse

La combinación de espinacas con lácteos, como el queso, puede ser perjudicial para la salud debido a los oxalatos presentes en las espinacas, los cuales pueden dificultar la absorción de calcio en el organismo. Para optimizar la absorción de calcio de productos lácteos como el queso, es recomendable consumirlos junto con alimentos que contengan vitamina D, lo que puede potenciar esta absorción.

Es importante destacar que ingerir grandes cantidades de líquidos durante las comidas no es recomendable, ya que esto puede ralentizar el proceso digestivo, lo cual podría tener efectos adversos para la salud.

La combinación de cereales u otros alimentos ricos en magnesio con refrescos no es recomendable. Los refrescos azucarados contienen fosfatos que pueden interferir en la absorción adecuada de magnesio en el organismo.

En general, casi todas las salsas son fuentes de grasas, las cuales hacen que la digestión se vuelva demasiado lenta. Esto sucede porque neutralizan las enzimas de los jugos gástricos, lo que impide que puedan realizar su función de la forma correcta.

La fruta se digiere fácilmente, pero se debe consumir sola para favorecer su digestión. Comerla como postre después de una comida puede provocar una digestión más lenta, ya que la fruta necesita unos treinta minutos para digerirse, lo que podría generar una sensación de pesadez estomacal.

La combinación de pollo con patatas no es favorable debido a la mezcla de proteínas y almidones, lo cual puede resultar en una digestión pesada. Es más recomendable acompañar las carnes o pescados con ciertos vegetales, como berenjenas horneadas.

El consumo de frutos secos junto con bebidas alcohólicas puede provocar malestar abdominal, ya que el alcohol puede irritar la mucosa gástrica, causar resaca e interferir en la absorción de nutrientes.