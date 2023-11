Nunca laves este alimento con agua: te lo estás cargando

Hay un alimento que no se puede lavar con agua, pese a ello cada año cometemos el mismo error de ponerlo incluso a remojo. En realidad, no es que lo estemos limpiando, sino que nos lo estamos cargando. Cuidar al máximo los alimentos nos asegura unas recetas para chuparse los dedos, en concreto, estamos ante un tipo que, al ser de temporada, muy apreciado en la cocina y totalmente gratis podemos ir directamente a buscarlos, suele sufrir las consecuencias de no tratarse como se merece. Te estás cargando a las setas si las lavas así con agua.

Te estás cargando este alimento si lo lavas con agua

Ha empezado la temporada de setas. Nos calzamos las botas de montaña, nos ponemos cómodos y empezamos una ruta por aquellos lugares en los que sabemos que hay. Es el momento de conseguir hacernos con las mejores setas de temporada para crear deliciosos platos que gustarán a toda la familia.

Pero antes de llegar a la mesa, toca pasar por una buena puesta a punto. Recoger las setas es un arte, hay que cortarlas debidamente y ponerlas en una cesta de mimbre para que se conserven sus mejores propiedades. Nunca en una bolsa de plástico o en cualquier otro elemento.

Una vez en casa, tendemos a querer quitar la tierra con agua, algo que no hacemos. Al bañar las setas estamos haciendo que la tierra se incruste aún más y sea casi imposible de tratar. A la larga acabará siendo un elemento que puede hasta ser perjudicial, porque afectará al sabor de las setas y a las propiedades que nos aportan.

La manera en la que los expertos dejan las setas listas para cocinarse en perfectas condiciones es con agua. Pero a través de un trapo húmedo. De esta manera retiramos la tierra en zonas concretas y mantenemos la integridad de la seta. La tierra no se pega más, sino que se retira gracias a este paño que pasamos por encima de este alimento.

Una vez lavadas ya estará preparadas para formar parte de cualquier plato. Las posibilidades de este ingrediente son enormes. Teniendo en cuenta que se trata de un tipo de bocado que nos ofrece la naturaleza en esta época del año, no debemos dejar escapar la oportunidad de disfrutarlo. Ahora que sabemos cómo lavarlas quizás descubramos nuevos matices de este alimento que nos enamora al primer bocado.