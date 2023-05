La alarmante señal que te avisará de que tu pescado no está en buenas condiciones

El pescado es uno de los alimentos más importantes dentro de la alimentación de cualquier persona, a cualquier edad, el cual está además muy ligado a la dieta mediterránea y forma parte de infinitas recetas en nuestra gastronomía, además de en la de todos los demás países del mundo. Te contamos las señales de que el pescado está en mal estado para que sepas identificarlas y no consumas ninguno en esos casos ya que podría tener consecuencias.

No cabe duda de que al pescado podemos sacarle muchísimo partido en la cocina e integrarlo en nuestro menú semanal de diferentes maneras para aprovechar todas las propiedades de sus diferentes variedades. Lo ideal es consumirlo al menos 2-3 veces por semana, en diferentes variedades, así podrás sacarle el máximo partido a todas las propiedades que pueden ofrecer.

Señales de que el pescado está en mal estado

Mal olor

No cabe duda de que el olor que desprende el pescado suele ser lo primero que nos indica que está en mal estado, ya que cualquier variedad empezará a oler mal al pudrirse, haciendo que su olor sea mucho más intenso y desagradable. En algunos casos, el olor incluso recuerda al del amoniaco, por lo que si sacas el pescado de la nevera y huele peor de su olor habitual, lo más recomendable es tirarlo.

Aspecto

El aspecto es otro de los detalles que puede dejarnos claro que el pescado no está en un estado óptimo para su consumo. Cuando está fresco, el pescado tiene un aspecto húmedo y brillante, por lo que si ves que no es así sin duda es una clara señal de que está en mal estado. También debes tenerlo claro cuando los ojos del pez están hundidos, suele ser un indicativo de que se ha puesto malo.

Tacto

Otro de los síntomas que te puede llevar claramente al pensamiento de que está definitivamente en mal estado es que su tacto no sea liso, elástico y compacto, tres detalles que suelen coincidir prácticamente en todas las variedades de pescado, por lo que si no se cumplen lo más probable es que ya no sea un pescado apto para su consumo.

Es muy importante que ante la mínima señal de deterioro tires el pescado, ya que consumirlo en mal estado puede traer consecuencias, por lo que es mejor no arriesgarse y desechar cualquier pieza que no tengas muy claro si está en un estado óptimo al cumplir una o más de las señales mencionadas anteriormente.