Si eres uno de los cientos de miles de personas que juegan Wordle todos los días, es probable que hayas tenido algunos momentos de frustración. No sólo porque debes estar probando letras hasta dar con la palabra del día, sino porque además sólo nos deja jugar con una palabra al día. Sin embargo, existe por fin la posibilidad de cambiar esto así que toma nota, porque os vamos a explicar cómo puedes jugar al Wordle más de una vez al día y además, adivinar más de una palabra diariamente.

Cómo jugar Wordle más de una vez al día

A pesar de su éxito, Wordle es un juego que sólo te da seis oportunidades para adivinar la palabra de cinco letras del día, y además sólo se puede jugar una vez. Así que si realmente te encanta el juego y quieres jugar más después de resolver la palabra de ese día, tener que esperar hasta que el reloj marque la medianoche para encontrar una nueva palabra puede ser todo un fastidio.

Si bien no hay forma de saltar al rompecabezas del día siguiente, un fan de Wordle ha encontrado una forma de jugar más de una vez al día resolviendo Wordles anteriores. Devang Thakkar , estudiante de doctorado en Biología Computacional y Bioinformática en la Universidad de Duke, creó un archivo de » Recuerdo de Wordles Pasados» que permite resolver todos los acertijos anteriores.

Here it is, the Wordle Archive – Remembrance of Wordles Past. This is the culmination of a very busy weekend built on a lot of work by other awesome people (@powerlanguish, @katherinecodes, https://t.co/Z784lbbUqK) . A 🧵on why and how I did it (1/n)https://t.co/2gjoPnPAOR

— Devang Thakkar (@devangvang) January 10, 2022