Internet inunda nuestra vida, de tal forma que nuestro smartphone no sirve prácticamente para nada si no tiene una conexión vigente. Por otro lado, no cabe duda de que los juegos móviles forman parte de nuestra vida, todos tenemos alguno que nos llame la atención Pero si además podemos disfrutar de él sin necesidad de utilizar nuestra conexión de datos móviles o Wi-Fi, mucho mejor. Esta propuesta que descubrirá cuatro juegos que no desmerece en absoluto alguno que utilice Internet.

4 juegos increíbles que no necesitan internet

Hidden folks

Quizás recuerdes las aventuras de ¿Dónde está Wally? Este tiene muchos puntos en común, pero la gran diferencia es que aquí no hay colores, todo es en blanco y negro. Por otro lado, lo realmente increíble es que los dibujos están realizados a mano. Este juego se encuentra disponible tanto en Android como iOS y te hará pasar horas y horas de entretenimiento. Posee muy buenas críticas y valoraciones por parte de usuarios y de prensa especializada. Su coste, no llega a 5 euros, merece la pena.

INKS

En este caso nos encontramos ante una propuesta totalmente diferente. La razón es que combina el entretenimiento con el arte. Su desarrollo es muy simple, manejas un pinball con cuya bola has de ir rompiendo botes de pintura de diferente color que se irá desparramando por el tablero te irán creando composiciones plásticamente muy bellas. Se puede decir que cada jugada es diferente y se encuentra disponible solo para iOS por menos de 2 euros.

Monument Valley 2

Tanto la primera como la segunda parte de este juego son absolutamente deliciosas. Basadaoen las escaleras de Escher, una madre y su hija emprende una búsqueda apasionante. Destaca especialmente su estética y su delicada música, y no necesitas Internet para disfrutar de él. Se encuentra disponible tanto en Android como iOS. Actualmente la versión de Android se encuentra limitada, y desconocemos cuándo se volverá a poner en marcha.

Duet

¿Tienes paciencia y tus habilidades espaciales son buenas? Pues seguro que te encanta este juego, que consiste en ir esquivando obstáculos que van apareciendo simplemente con una pareja de bolas, una de color azul y otra de color rojo y que giran sobre un eje común. Se encuentra disponible tanto en Android como iOS. Para Android el juego es gratuito, aunque ofrece compras dentro de la aplicación. En iOS tiene un coste inferior a cuatro euros, pero ya descargas la versión completa

Seguro que estos juegos móviles sin internet van a captar tu atención. Te aseguramos que vas a pasar grandísimos momentos y horas de entretenimiento aunque te encuentres sin datos móviles ni una red Wi-Fi cerca.