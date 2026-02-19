Adiós a las llamadas SPAM de una vez por todas: los dos trucos favoritos de la Policía Nacional

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que prohíbe las llamadas SPAM por parte de compañías eléctricas. Sin embargo, esta medidas no afecta al resto de sectores, por lo que el resto empresas podrán seguir realizando llamadas publicitarias.

Ante este escenario, la Policía Nacional ha recordado a través de sus redes sociales que existen mecanismos legales para protegerse. Entre ellos destacan la Lista Robinson y la Lista Stop Publicidad, dos servicios gratuitos donde los usuarios pueden inscribirse para ejercer su derecho a no recibir comunicaciones no deseadas.

Los trucos de la Policía Nacional para evitar las llamadas SPAM

«¿Te suena esta situación? Te explicamos cómo dejar de recibir llamadas de publicidad que no has pedido y evitar estas molestias de forma sencilla. Existen dos herramientas gratuitas que te ayudan a proteger tu privacidad: la Lista Robinson y la Lista Stop Publicidad. Ambos son servicios en los que puedes inscribirte para dejar de recibir comunicaciones comerciales no deseadas.

Al apuntarte en la Lista Robinson, las empresas deberían dejar de llamarte por teléfono con fines publicitarios; por su parte, con la Lista Stop Publicidad también puedes evitar el envío de promociones por correo electrónico, correo postal u otros medios. Solo tienes que acceder a la página web de la Lista Robinson o de Lista Stop Publicidad y completar el proceso de registro para empezar a reducir este tipo de comunicaciones».

Lista Robinson

«El Servicio de Lista Robinson te permite, de forma fácil y gratuita, evitar llamadas SPAM de empresas a las que no hayas dado tu consentimiento para que te envíen publicidad. Funciona para publicidad por teléfono, correo postal, correo electrónico y SMS/MMS».

Inscribirse en la Lista Robinson sirve para evitar recibir publicidad de entidades o empresas a las que no se haya otorgado consentimiento expreso. Las empresas que deseen enviar publicidad personalizada sin contar con dicha autorización tienen la obligación legal de consultar la Lista Robinson y, en caso de que la persona esté inscrita, no podrán realizar el envío publicitario.

La inscripción es voluntaria y gratuita, y puede realizarla cualquier persona física. En el caso de menores de 14 años, el trámite debe ser efectuado por sus padres o tutores legales. El registro se completa a través del botón “Apúntate en la lista”, siguiendo las instrucciones indicadas y verificando posteriormente el correo electrónico recibido. También es posible seleccionar los canales por los que no se desea recibir publicidad, como teléfono o email. La inscripción puede tardar hasta dos meses en ser plenamente efectiva.

Lista Stop Publicidad

«La Lista Stop Publicidad es una lista de exclusión publicitaria voluntaria en la que las personas pueden inscribirse gratuitamente con el fin de evitar recibir publicidad no deseada».

Una vez transcurridos 30 días desde el alta en la plataforma, las empresas no podrán enviar comunicaciones comerciales por teléfono, SMS, email, correo postal u otros medios a quienes estén inscritos. Además, un mismo usuario puede registrar varios números de teléfono, direcciones de correo electrónico o direcciones postales, así como modificar sus datos o darse de baja cuando lo desee.

Estas listas de exclusión están reguladas por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que obliga a las empresas a consultar si una persona figura inscrita antes de realizar envíos publicitarios. Pueden apuntarse todas las personas mayores de 14 años y los menores a través de sus padres o tutores. La exclusión puede tardar hasta un mes en hacerse efectiva.

No más llamadas comerciales

El nuevo Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica «prohíbe, con carácter general, las llamadas telefónicas a los hogares para hacer publicidad o para prácticas de contratación cuando no las haya solicitado expresamente el consumidor con carácter previo o sea él quien llame a la compañía, reforzando y complementando las vigentes disposiciones de la legislación de telecomunicaciones y de atención a la clientela».

Asimismo, «refuerza las vías de reclamación de los consumidores ante las empresas suministradoras. Éstas deberán disponer de un servicio gratuito de atención al cliente (como mínimo, digital) que se prestará de forma que haya constancia de la reclamación, queja o petición efectuada, incluyendo, en su caso, la transcripción de las comunicaciones telefónicas. Las reclamaciones y quejas deberán responderse en un plazo máximo de 15 días».

Por otro lado, las empresas están obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico (un prefijo telefónico), y a identificar con otro código distinto las llamadas de atención al cliente. De este modo, los operadores de telecomunicaciones deberán bloquear todas las llamadas de empresas que no utilicen estos códigos evitando el bombardeo de llamadas SPAM. Además, se declararán nulos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas.