Adiós a las cortinas y visillos de siempre: los expertos en decoración recomiendan sustituirlos por esta solución más sencilla, cómoda y elegante

Hasta ahora, la gente consideraba las barras de cortina y los visillos como los elementos decorativos principales para las ventanas. Si uno entra a una casa en España, en todas ellas encontrará uno de estos elementos. Sin embargo, los expertos en decoración recomiendan una opción más moderna, sencilla y elegante, que transformará por completo la estancia.

Hace años, las cortinas se eligieron como las opciones principales de decoración de interiores para combinar con los muebles y con el estilo de la habitación en general y que así hubiese una armonía visual en la estancia.

Una tendencia que tiene los días contados

Las tendencias de decoración en interiores cambian más rápido de lo que uno piensa. Es por ello que este estilo ya no tiene mucho más recorrido dentro de las nuevas tendencias, y los diseñadores de interior ya avisan de que existe un elemento que cambiará totalmente el paradigma de la decoración para las ventanas.

Hasta el momento, estas cortinas estaban colgadas por una barra que se ubica en la pared junto al techo, y con un sistema de dos cuerdas que hacen que estas puedan unirse y dejar la vista de la ventana al descubierto. Sin embargo, la tendencia actual es la de usar cortinas motorizadas, que facilitan el proceso, automatizando la movilidad de las cortinas.

Los clásicos nunca mueren

Sin embargo, a pesar de ser una tendencia mucho más cómoda y simple, la gente todavía sigue confiando en los modelos tradicionales para decorar sus habitaciones. Las cornisas forjadas y los travesaños de madera no han desaparecido por completo, simplemente han evolucionado y se han modernizado.

Si estás planeando reformar en breve tus habitaciones, lo mejor será estar atento a las tendencias que plantean los expertos en decoración de interiores, para así asegurarse de que la estancia queda bonita, ordenada visualmente y que está a la última moda.